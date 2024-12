Habitantes de la San Cristóbal, estado Táchira reportan aumento de las tarifas de Corpoelec en más del 300%

11-12-24.-Habitantes de la San Cristóbal, estado Táchira, denunciaron que las tarifas de Corpoelec correspondientes a noviembre sufrieron un aumento de 300%.

De acuerdo a numerosos reportes recogidos por Diario Los Andes, la factura que tuvo un monto de Bs. 429, pasó a ser de Bs. 1.400 en solo un mes, y sin ninguna explicación.

No obstante, luego de las denuncias de los afectados y los reclamos ante las oficinas de Corpoelec, la deuda desapareció en algunos casos horas después.

“Resulta que ahora me meto para pagar la deuda más barata, la de 429 y resulta que han eliminado la factura anterior, la factura de 1400 ya no ha figura en el sistema. No sé qué fue lo que pasó entonces, si están rectificando o algo sucedió, porque el caso es que pago y vuelvo a ver si está la otra deuda y aparezco sin deuda”, narró una persona.

De acuerdo al periodista andino, Gustavo Azocar, los aumentos de tarifas responderían a un error.