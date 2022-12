(VIDEO) Diosdado Cabello: Sigan creyendo que Chevron se llevará nuestro petróleo sin pagar

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), volvió a desmentir la matriz de opinión según la cual la estadounidense Chevron ampliaría contratos con el Estado venezolano para llevarse gratuitamente el crudo de la nación.



Comentó que como el anuncio coincidió con la firma del acuerdo social entre gobierno y un sector de la oposición, «se armaron miles de escándalos, que si Chevron no iba a pagar». «Se inventan sus historias, lo cierto es que ya Chevron firmó con PDVSA», comentó Diosdado Cabello, también diputado a la Asamblea Nacional (AN), en la conferencia de prensa semanal de la directiva nacional de la tolda roja.



«Los que estaban diciendo que Chevron se iba a llevar nuestro petróleo, porque le debemos mucho y ellos nos van a hacer un favor y además le vamos a pagar, sigan echando su cuento, nos parece perfecto ese cuento para ustedes», respondió a quienes difundieron esa idea.





Dijo, que más bien «eso se hacía aquí con la apertura petrolera, 1% apenas. De cada 100 dólares entregaban 1 dólar al Estado venezolano, el resto para las transnacionales. Los expertos petroleros que hoy se cortan las venas avalaron la apertura, porque ellos son empleados de esas grandes transnacionales«.Agregó que «en realidad Chevron tiene aquí cien años, eso poca gente lo sabe. Hubo momentos buenos para ellos cuando robaban todo el petróleo de Venezuela y momentos buenos cuando han tenido que pagar»."Nosotros sabemos a quién nos enfrentamos, esas empresas petroleras, llámese Chevron o cómo se llamen se fueron de país, lo más importante de eso es el reconocimiento al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. La oposición no tiene incidencia en las decisiones que se tomen", sentenció.Luego, Diosdado Cabello aclaró que la política de bloqueo y de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos se mantiene intacta, pese a ciertas relajaciones. «Muy bueno que se firmen estos contratos. Pero estamos de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro con que eso es insuficiente para pensar que se levantaron las sanciones. Todo lo contrario».Cuando disertó sobre el diálogo en sí, calificó al sector más radical de la oposición como «obediente y no deliberante».No obstante, «les toca a ellos cumplir y nosotros estamos esperando que cumplan, los proyectos los entregó el gobierno nacional como corresponde (…) Que hagan sus diligencias entre los máximos secuestradores para que liberen esa plata y los venezolanos y las venezolanas puedan sentir con obras que está regresando a nuestro país. Son casi 30 mil millones de dólares que nos están robando».A su juicio, robar recursos extranjeros depositados en la banca internacional es el modus operandi de EEUU. Por ejemplo a Libia le robaron unos 300 mil millones de dólares en reservas. «Se las robaron, eso no regresó nunca a Libia. O a Irak que se está tratando de recomponer destrozaron la historia y se llevaron el dinero que no van a regresar».Por último, valoró que diciembre «por tradición, en Venezuela, es un mes de rencuentro, de paz, de nuevas propuestas y de revisión para terminar tareas pendientes».