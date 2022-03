Presentadora estadounidense insta al gobierno de Biden a mejorar relaciones con Venezuela

La presentadora estadounidense Patricia Ann Regan mayormente conocida como Trish Regan se manifestó mediante su cuenta de Twitter a favor de la visita de diplomáticos estadounidenses a Venezuela en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países.



"Todos sabemos que no estoy de acuerdo con el administrador de Biden en mucho, pero encontrar una solución al enfrentamiento diplomático con #Venezuela es un movimiento inteligente", expresó la norteamericana en un Tweet.

Agregó que los venezolanos preferirían las relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos.



"El pueblo venezolano preferiría mucho una alianza con EE. UU. que con Rusia… Tenemos que encontrar una manera de apuntalar nuestro hemisferio occidental" indicó.



La presentadora se manifestó tras la publicación de un artículo del New York Times, y expresó su descontento si se permitiera que el mandatario ruso Vladimir Putin incursionara en Venezuela.

Trish Regan. Es la presentadora del podcast "Trish Regan Show" y editora en jefe de TrishIntel.com, antes de Fox Business y Bloomberg.y esta fue parte de la conversación en su programa:

1.- BUCK: Así que este no es un buen momento para la economía estadounidense, particularmente en el tema de los precios de la gasolina. Señalamos antes que, a partir de esta mañana, estábamos a solo tres centavos del máximo promedio nacional de gasolina de todos los tiempos desde 2008, y parece que está a punto de subir mucho más.

¿Qué significará esto para la economía en general?

Supongamos que este conflicto continúa y la administración Biden decide que van a sancionar directamente al sector energético ruso, lo que ciertamente están hablando de hacer.

¿Cómo se ve eso para todos los que escuchan en todo el país?

-Regan: Lo cual, por cierto, quiero decir, mi opinión sobre esto es absolutamente que deberían. Es (risas) algo obvio que si un país está masacrando gente como lo que estamos viendo en este momento, no deberíamos hacer negocios con ellos y ciertamente hemos sancionado a muchos otros países que no han hecho nada parecido. a eso, ¿verdad? Así que estamos viendo ahora mismo en el comercio actual, Buck, alrededor de $ 119 por barril en petróleo. Ahí es donde estaba negociando.

Se negoció durante el fin de semana el domingo por la noche, vimos hasta $ 130. Escuché que la administración teme que pueda subir a $180. Escuché de los comerciantes que podría llegar a $ 180. Sabes lo que esto va a significar. Va a significar que muy pronto estarás mirando $9. En lugar de $ 4 por galón, podría estar buscando $ 9 o incluso más en las bombas de gasolina.

Yo diría que no tiene por qué ser así y que hay soluciones que debemos emplear tanto en términos de perforación aquí en casa como mirando a nuestros vecinos.

También quiero señalar que estoy muy contento de estar con ustedes ahora porque estoy recibiendo noticias de última hora que solo quiero compartir algunos desarrollos.

Sabes, he cubierto Venezuela durante algún tiempo y tengo muchas fuentes en Venezuela, tanto en términos de la oposición como dentro del gobierno de Maduro, y estoy escuchando de fuentes cercanas al gobierno en este momento que hay un esfuerzo.

Buck, en marcha para asegurarse de que al menos dos, posiblemente tres de los detenidos allí, los rehenes estadounidenses, sean liberados.

Así que eso me está llegando ahora y solo quería compartirlo con ustedes. También es relevante cuando hablamos de petróleo porque (...)

2.-Buck: Trish, eso sería parte de Venezuela tratando de levantar las sanciones, ¿verdad?

-Regan: Sí. Si. Entonces se han puesto sanciones a Venezuela. Han estado allí, qué, desde 2019. Había esperanza, creo, de que íbamos a ver un cambio de régimen en Venezuela, y si ese cambio de régimen ocurriera, potencialmente podría abrir esos campos petroleros en la región del Orinoco, en el que he estado. Es el más petrolero del mundo. Empequeñece... Hace... Ya sabes, el campo petrolero de Arabia Saudita no se puede comparar con lo que hay bajo tierra en Venezuela.

El truco es que es súper pesado, es muy parecido al alquitrán y tienes que refinar el material, lo que nuestras refinerías de Texas pueden hacer. Podrías sacar esto del suelo y llevarlo a Texas en, ya sabes, unos días. Entonces, si tuvieron éxito en aliviar las sanciones, podrían compañías energéticas estadounidenses como Chevron o Conoco Phillips bombear todo esto y llevar la cadena de suministro a los EE.UU. El problema, por supuesto, han sido las sanciones, por lo que sospecho que Habrá alguna actividad diplomática en marcha.

El lanzamiento de, y veremos si esto llega a buen término. No ha sido confirmado por el Departamento de Estado de los EE.UU., pero nuevamente, viniendo a mí de fuentes cercanas al gobierno de Maduro, están buscando liberar a algunos de estos detenidos.

Obviamente, esto sería un desarrollo muy, muy positivo. Creo que todos deberíamos esperar eso. Pero también, ya sabes, de manera realista, creo que con todo lo que está sucediendo en este momento, deberíamos tratar de encontrar soluciones para trabajar con las personas en nuestro hemisferio.

Una de las cosas que me ha frustrado desde el principio es que los rusos han estado haciendo esfuerzos al igual que los chinos para tener presencia en Venezuela y acceder a ese petróleo, petróleo que, honestamente, deberíamos ser. capaces de acceder de manera realista a nosotros mismos con un país con el que teóricamente deberíamos tener más en común que ellos con los chinos. Así que están pasando muchas cosas.

Creo que no tenemos que mirar a $9 por galón. Podríamos ser inteligentes al respecto. No tenemos que ir a Irán. Quiero decir, de todos los lugares! Vi esta historia que tuiteaste y de hecho la retuiteé,

Buck, sobre las acusaciones ahora de que hay algún tipo de intento de asesinato de John Bolton por parte de Irán. Mire, este es un mundo muy confuso en este momento, pero debemos ser muy precisos y muy reflexivos sobre cómo nos aseguramos de que nuestra economía no se vea arrojada a una tormenta, a un tornado total. si se quiere, por Rusia.

Tenemos que encontrar otras soluciones. Quiero decir, la más obvia es que deberíamos haber tenido Keystone, ¿verdad? Absolutamente deberíamos haber permitido que Keystone pasara.

Han cometido error tras error tras error, y tengo la esperanza de que en el frente político, en el frente internacional, podamos pensar cuidadosamente sobre esto para que los estadounidenses comunes no paguen el precio. Porque, ¿sabes qué, Buck? Eso es a quien le va a doler. Estadounidenses comunes, estadounidenses medios que están tratando de, ya sabes, poner comida en la mesa y pagar sus cuentas.

¿Qué van a hacer cuando cueste $9 el galón? Y piense en el efecto, el efecto dominó en la economía.

3.-Clay: Trish, este es Clay. Te agradezco que vengas con nosotros. Comenzamos la última hora hablando de dónde proviene este petróleo, y la información que compartes sobre Venezuela es fantástica. Dije básicamente que hay cinco lugares, ¿verdad? Y tengo curiosidad por lo que diría en términos de analizar esto, cuál es el mejor escenario, obviamente, en EE.UU. deberíamos aumentar la cantidad que estamos produciendo.

Arabia Saudita parece que Estados Unidos, la administración Biden, ha tratado de aislar a Arabia Saudita por el periodista del Washington Post que fue asesinado y trató de decir que MBS y su equipo no son grandes aliados. Parece que eso está cambiando. Venezuela ocupó el tercer lugar. Y luego dije Irán. Obviamente, ahí no es donde queremos, y Rusia es cinco. ¿Hay otros lugares por ahí a los que podamos ir para evitar esta posibilidad de $9 por galón de gasolina? ¿Y cuál sería el mejor resultado posible? Obviamente Ucrania y Rusia terminan su conflicto, pero estoy hablando de si tenemos que seguir usando el petróleo y el gas en este universo y no vamos a tener un rápido cese de hostilidades.

-Regan: Entonces, Clay, para mí, primero y más obvio debería ser Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros solo.

-Clay: Sí.

-Regan: Si miras el mapa de todas las reservas en el mundo, en realidad no tenemos tanto como un lugar como, ya sabes, Venezuela o Arabia Saudita. Venezuela, quiero decir, estás hablando de probablemente las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tienen como 302 mil millones, creo, en comparación con los 266 mil millones de Arabia Saudita. Estados Unidos está buscando alrededor de 35 mil millones. Entonces, en otras palabras, tienes 10 veces esa cantidad en Venezuela. Solo pienso que nuevamente, en el esquema de las cosas, y, por cierto, Clay, si no lo saben, y Buck lo sabe, he sido muy, ya sabes, crítico con Maduro.

-Clay: Sí.

-Regan: Y eso lo dice muy bien— a lo largo de los años. El último par de años comencé a ver en parte porque realmente no tenían otra opción. Quiero decir, una vez que te impusieron esas sanciones, ¿cómo existes? Podrías haberte vuelto súper cubano, cierto, y realmente haber tratado de controlar tu economía de esa manera o podrías haberte vuelto más creativo al respecto.

Trajeron a un tipo de Ecuador, el ministro de finanzas allí. Entraron, están tratando de implementar...

Es muy capitalista de libre mercado, algunas de estas ideas capitalistas de libre mercado en parte porque tenían que hacerlo y tenían que descubrir cómo podemos llevar nuestro petróleo a China.

Bueno, ¿por qué les permitimos enviarlo a China, por el amor de Dios? ¡Está a tres horas de la costa de Miami! Y, ya sabes, hay mucho más en común, creo, que tienen con nosotros que nosotros, digamos, con Irán o que tienen con China.

Así que miro esto. En este momento, no permitiremos la entrada de petróleo venezolano, pero permitimos la entrada de petróleo ruso. Y creo que tenemos que respirar hondo. Y digo esto, ya sabes, sin... Una vez más, como alguien a quien le encantaría ver el capitalismo de libre mercado y la democracia y todas estas cosas buenas en Venezuela, creo que lo han estado intentando, y creo que en lugar de simplemente evitar 'em y diciendo: "Sabes, oye, olvídalo, vamos a...

"Ve a hacer negocios con los chinos, ve a hacer negocios con los iraníes, ve a hacer negocios con los rusos", como, ¿por qué no estamos realmente tratando de pensar en lo que tendría sentido para nosotros? Y parece tener sentido que deberíamos tener una relación. Podemos fomentar la democracia. Maduro lo ha dejado muy claro: "Puedes traer a todas las personas que quieras para que cuiden nuestras elecciones y asegurarte de que sean justas".

Había un tipo, el hermano de Chávez, en realidad, que se postuló para gobernador en uno de sus estados, y no ganó. Y supongo que si realmente querían manipular las elecciones (risas), podrían haberse asegurado de que ganara. Entonces podemos tener una presencia allí de una manera productiva que sea buena para ellos pero también buena para nosotros, ¿no? Prefiero obtener mi petróleo de los EE.UU. y luego, en segundo lugar, de Venezuela que de Irán o Rusia o, francamente, incluso de Arabia Saudita.

Con información de: El Universal / Globovisión

Fuente: Clay and Buck