(VIDEO) EE.UU.: Cierre de Gobierno genera crisis alimentaria en familias militares

En el décimo día del cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos, cientos de familias militares se ven forzadas a acudir a bancos de alimentos para subsistir, evidenciando el impacto de la parálisis administrativa en su seguridad alimentaria y económica.

Soldados en servicio relatan la ansiedad que viven sin cobrar su sueldo aún, con hipotecas por pagar, hijos a los que alimentar y deudas que se acumulan porque no carecen de ahorros suficientes para cubrir todos esos gastos sin su salario del mes. Aseguran que nunca antes habían vivido una situación similar.

Organizaciones de asistencia como la Asociación Cristiana de Jóvenes para las Fuerzas Armadas (ASMCA, por su sigla en inglés) reportan un aumento sin precedentes en la cantidad de personas que buscan ayuda. Las filas para recibir alimentos se extienden hasta rodear por completo los edificios de los centros de ayuda.

Un cónyuge de un miembro del servicio militar manifestó que la situación ha empeorado drásticamente en los últimos días. «Estuvimos aquí la semana pasada y esperamos en la fila durante unas dos horas. Antes no había esta cantidad de gente», señaló.

Un directivo de la ASMCA detalló la gravedad de la crisis con cifras concretas. «En una semana normal, solemos quedarnos sin comida alrededor de las 13:00 (hora local). La semana pasada, los alimentos se agotaron a las 10:30 de la mañana», precisó.

Este sábado, en medio del cierre de Gobierno que no parece tener solución a la vista, el presidente Donald Trump afirmó que ordenó al Pentágono usar "todos los fondos disponibles" para garantizar el pago de las tropas estadounidenseshttps://t.co/D2RtT615kM

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 11, 2025

Desde el 1 de octubre el país está sumido en esta crisis política, mientras los demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en alguno de los dos proyectos presupuestarios temporales, y poner fin al cierre gubernamental y los despidos de empleados federales que ha impulsado la Administración Trump, aprovechándose de la ocasión.

Dado que el próximo lunes es festivo en todo el país, el Senado no volverá a reunirse hasta el martes 14, cuando se debe someter a votación la propuesta republicana por octava ocasión.

La cantidad de sectores afectados por el cierre del Gobierno no se enumera fácilmente. Por primera vez, esta situación amenaza con el impago de los militares, y en estos momentos los salarios de 1.3 millones de soldados activos en todo el mundo está amenazado, pese a que Trump aseguró que hallaron los fondos para efectuar los pagos.

Otro de los sectores más afectados es el del tráfico aéreo, y la falta de controladores ha ocasionado retrasos en aeropuertos centrales como el de Boston, Chicago y el de La Vegas.

Si bien estos empleados deben acudir al trabajo aunque no estén recibiendo sus pagos, en estas semanas se ha registrado un aumento en las ausencias por motivos personales o enfermedad, razones que esconden en sí la falta de fondos que enfrenta el personal.