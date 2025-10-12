Hija de Luis Aparicio desmintió presunto fallecimiento de su padre

12-10-25.- La hija del exjugador venezolano, Luis Aparicio, desmintió la noticia de que su padre, el único criollo en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, había fallecido.Durante la mañana de este sábado circuló por las redes sociales la información del fallecimiento de Aparicio, lo cual provocó cientos de reacciones entre el público.Ante tal suceso, la hija del exbeisbolista, Karen Aparicio, se manifestó «invalidando» la noticia «irresponsable» que fue publicada sobre el fallecimiento de su padre.Asimismo, el periodista venezolano especializado en béisbol, Efraín Zavarce, también desmintió el suceso explicando que «Don Luis Ernesto Aparicio Montiel está cantando gaitas en Barquisimeto, me cuenta su hijo Nelson Manuel» en la red social X.Por otro lado, Premio Luis Aparicio emitió un comunicadoParte del texto reflejó la incomodidad de sus familiares y conocidos por la decisiones malintencionadas de algunas personas, sobretodo para generar menciones a través de una noticia falsa y fuera de lugar, sin siquiera haber hecho un mínimo esfuerzo por conocer la situación.«Desde el Premio Luis Aparicio desmentimos las falsas noticias sobre el estado de salud de nuestro Luis Aparicio, quien se encuentra en su residencia de Barquisimeto junto con su esposa, familiares y personal médico que siempre está atento a sus cuidados diarios.Nelson Aparicio, Karen Aparicio y el mismo Mike Pérez, presidente del Premio Luis Aparicio, pueden dar fe de su buen estado de salud y hacen un llamado a la comunidad, especialmente a los medios de comunicación, de no hacerse eco de informaciones que no sean confirmadas por su entorno familiar.