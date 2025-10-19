Baltazar Porras en Roma: "La situación de Venezuela es moralmente inaceptable"

19-10-25.-A solo horas para que del acto oficial de canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el cardenal venezolano Baltazar Porras dio un discurso desde Roma en el que describió como «moralmente inaceptable» la situación política y social de Venezuela.

«Tal como lo ha señalado reiteradamente la Conferencia Episcopal Venezolana, vivimos en una situación moralmente inaceptable», expresó el padre Porras.

El cardenal se refirió a «la merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita la violencia como parte de la vida cotidiana, la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos constituyen un programa que no ayuda a la convivencia pacífica y a la superación de las carencias estructurales de la sociedad«.

Dijo que en dicho entorno, José Gregorio Hernández se convierte «se convierte en un ícono que amalgama a todos en nuestra sociedad más allá de las diferencias de toda índole».

También destacó la relevancia del tema migratorio. Instó a que los migrantes venezolanos sean «acogidos, protegidos, respetados e integrados porque cada ser humano es hijo de Dios, portador de la imagen de Cristo».

Porras, finalmente, abogó por la liberación de los presos políticos.

En Venezuela hay «privados de libertad por razones no siempre claras, se rompe la unidad familiar y sufren todos sin que haya a quien reponer», expresó.

