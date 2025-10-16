(VIDEO) Cabello asegura que reciente atentado contra dos venezolanos en Colombia fueron por "motivos netamente pasionales"

16-10-25.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el móvil del atentado contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en Bogotá, Colombia, “fue un tema netamente pasional”.Aseguró que el autor intelectual de este delito es la expareja de Velásquez, “alias ‘Titi’ quien al sospechar que Yendri había iniciado una relación sentimental decidió atentar contra estos dos sujetos que iban saliendo del apartamento en Bogotá, donde viven juntos desde hace unas semanas atrás”.Resaltó que es “complicado” el tema del sicariato en el país neogranadino, ya que “difícilmente falla” colocando como ejemplo el atentado a tiros contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de julio, dos meses después de haber recibido baleado.“Normalmente ellos actúan en moto, pero en este caso (el de los venezolanos) fue muy raro actuaron desde un carro y fallaron, muy raro”, enfatizó.Investigación del atentadoEste hecho ocurrió el pasado lunes 13 de octubre, los connacionales sufrieron heridas de bala, pero están fuera de peligro.La Defensoría del Pueblo del país neogranadino rechazó este atentado, y, a su vez, destacó la labor que llevan a cabo los activistas.“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia”, indicó en un comunicado difundido en su cuenta en X.La entidad resaltó que tiene la obligación de garantizar la integridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela.Por otra parte, el diario El Tiempo reseñó que durante toda la mañana del martes, 14 de octubre, investigadores del CTI de la Fiscalía estuvieron en el edificio Zahir, al norte de Bogotá, recogiendo cámaras y testimonios que permitan esclarecer el atentado contra dos activistas venezolanos.Ahora se sabe que los agresores estaban en el apartamento el apartamento 204, mientras que los agredidos residían en el 504. Esa proximidad facilitó la planificación y el seguimientos.Videos registran cómo dos sicarios que se movilizaban en un automóvil salieron del mismo edificio donde estaban los venezolanos. El carro, según dijo la propia Policía, es una de las principales pistas del hecho, al igual que las armas que se encontraron luego de que el carro fue abandonado.