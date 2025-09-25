Piden libertad de la presa política Carla Da Silva: está desaparecida desde hace 50 días

25-09-25.-El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que desde el 5 de agosto se informó sobre el traslado de la presa política Carla Da Silva, pero hasta la fecha su mamá no ha podido verla ni conversar con ella. Presuntamente fue llevada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda, pero en ese lugar también niegan la entrega de paquetería o visitas

La madre de Carla Da Silva pidió este miércoles 24 su libertad plena, al igual que la de todos los presos políticos. Desde hace 50 días, la familia de la administradora desconoce su paradero luego de haber sido trasladada de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.

Miriam Marrero, madre de la presa política, pidió en el día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de libertad, que se le conceda su libertad. «Tú que como madre pasaste por este sufrimiento (…) comprendes mi dolor, te pido virgencita me hagas ese gran milagro. Libertad para mi hija Carla Rosaura Da Silva Marrero y para todos los presos políticos de mi país».

El Observatorio Venezolano de Prisiones, que replicó el mensaje, señaló que desde el 5 de agosto se informó sobre el traslado de la joven, pero hasta la fecha su mamá no ha podido verla ni conversar con ella. Presuntamente fue llevada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda, pero en ese lugar también niegan la entrega de paquetería o visitas.

Carla da Silva fue arrestada el 5 de mayo de 2020 durante una fiesta infantil en Caracas, tras comentar que conocía a uno de los implicados en la operación Gedeón, como denominaron las autoridades al intento de incursión militar en costas venezolanas.

La administradora fue trasladada a la sede de la extinta FAES en La Quebradita, donde sus familiares denunciaron que fue torturada para inculparse en dicha trama, y tres días más tarde fue trasladada al Helicoide. Fue acusada de conspiración y asociación para delinquir y condenada a 21 años de prisión en mayo de 2024 por la jueza Hennit Carolina López.

El Observatorio de Prisiones instó a las autoridades a que liberen a todos los presos políticos y detenga las desapariciones forzadas y aislamiento de los detenidos.