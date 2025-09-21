Exigen justicia para joven herido de bala en Caracas por un vecino

El pasado 5 de agosto, en Caracas, Yelsin Josué Calvo Martínez, de 18 años, recibió un disparo cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros. La víctima, quien estaba con un amigo, fue herida en el ojo.

Hernán Calvo, padre del joven, detalló que el incidente ocurrió en la esquina de San Julián, cuando la moto de su hijo se apagó. Un vecino del edificio San Jorge, identificado como el agresor, se molestó por el ruido del tubo de escape y, sin mediar palabra, disparó contra el joven. "Casi le vacía el ojo", afirmó el padre, indicando que la bala aún permanece alojada en el o maxilar de Yelsin. El agresor, según Calvo, ya es conocido en el sector por su conducta violenta y ha disparado a otras personas, incluyendo a un hombre que tiene una bala en la mano.



Tras la denuncia formal el caso no ha tenido avances



Tras el ataque, Yelsin fue trasladado de emergencia al hospital Pérez Carreño, donde los médicos recomendaron a la familia presentar una denuncia formal. Hernán Calvo acudió esa misma noche a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sede Simón Rodríguez, para interponer la denuncia.



Posteriormente, fue remitido al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), donde se evaluó a Yelsin y se calificó el caso como "homicidio frustrado". A pesar de que la denuncia se formalizó y la comunidad ha identificado al agresor, Calvo asegura que el hombre continúa en libertad. La familia y los vecinos exigen una respuesta rápida de las autoridades y que el responsable de estos actos violentos sea detenido lo antes posible para evitar que más personas resulten heridas, en vista de los antecedentes.