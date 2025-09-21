"Puerta giratoria": Foro Penal registra la misma cantidad de encarcelaciones y excarcelaciones políticas

21-09-25.-El Foro Penal publicó su balance actualizado sobre el número de presos políticos en Venezuela, con corte a la fecha del pasado lunes 15 de septiembre, cuando se computaron 823 detenidos por razones ideológicas en el país.Aunque la cifra es idéntica a la reportada la semana anterior, con fecha de corte al 8 de septiembre, esto se debe a que hubo el mismo número confirmado de excarcelados y nuevos encarcelados, un fenómeno que organizaciones y partidos políticos denominan «puerta giratoria».De las nuevas detenciones, 1 corresponde a una mujeres, pues en el balance actual se reflejan 101 féminas arrestadas por motivos políticos, mientras que el 8 de septiembre el registro era de 100.Asimismo, 4 de los detenidos son adolescentes, una cifra que se ha mantenido igual durante los últimos meses.Asimismo, la organización indicó que 89 de los arrestados tienen doble nacionalidad o son extranjeros. Adicional al total de presos políticos, se desconoce el paradero de 45 personas, 1 más que hace dos semanas.La organización aclara que su balance de presos políticos incluye solo a personas que se mantienen privadas de libertad, sin incluir a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo, 48 horas.