Macario González

(VIDEO) Familiares del exalcalde de Barquisimeto solicitan a las autoridades que abran investigación sobre su paradero

Por: | | Versión para imprimir

Macario González, exalcalde de Barquisimeto

Macario González, exalcalde de Barquisimeto

Credito: Contrapunto

18-09-25.-Macario González cumplió cuatro días desaparecido según lo denuncian familiares y amigos del exalcalde de Barquisimeto y por ello insisten en exigir una investigación y presentación de una fe de vida

Vía redes sociales su hija Macarena González señaló que han realizado los trámites de rigor disponibles en la legislación venezolana.

«Durante estos días mi familia ha realizado la búsqueda de mi papá en los centros de reclusión de Barquisimeto, sin respuesta sobre su paradero», señaló en el mensaje publicado en su canal de Instagram.

Agregó también que «se dirigieron a la Fiscalía Superior del Ministerio Público a consignar la denuncia y se negaron a hacer recepción de la misma. Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Control Penal de Barquisimeto, estado Lara y en el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalisticas (CICPC) fueron atendidos».

«Solicitamos al fiscal general de la República Tarek William Saab que investigue lo ocurrido con mi padre, como familia exigimos fe de vida y conocer su paradero», señala Macarena González.

Finalmente alertó que Macario González «tiene 73 años y su condición de hipertensión puede empeorar sin acceso a su medicación».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 2351 veces.

La fuente original de este documento es:
C.punto (https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/tras-cuatro-dias-desaparecido-familiares-de-macario-gonzalez-solicitan-al-ministerio-publico-que-abra-una-investigacion/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad