(VIDEO) Familiares del exalcalde de Barquisimeto solicitan a las autoridades que abran investigación sobre su paradero

Macario González, ex alcalde de Barquisimeto y profesor universitario, fue desaparecido forzosamente la tarde del #12Sep en el estado #Lara.



Su hija, Macarena González, denuncia que desde ese momento se desconoce su paradero, teme por su vida y alerta que su padre es paciente…

18-09-25.-Macario González cumplió cuatro días desaparecido según lo denuncian familiares y amigos del exalcalde de Barquisimeto y por ello insisten en exigir una investigación y presentación de una fe de vidaVía redes sociales su hija Macarena González señaló que han realizado los trámites de rigor disponibles en la legislación venezolana.«Durante estos días mi familia ha realizado la búsqueda de mi papá en los centros de reclusión de Barquisimeto, sin respuesta sobre su paradero», señaló en el mensaje publicado en su canal de Instagram.Agregó también que «se dirigieron a la Fiscalía Superior del Ministerio Público a consignar la denuncia y se negaron a hacer recepción de la misma. Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Control Penal de Barquisimeto, estado Lara y en el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalisticas (CICPC) fueron atendidos».«Solicitamos al fiscal general de la República Tarek William Saab que investigue lo ocurrido con mi padre, como familia exigimos fe de vida y conocer su paradero», señala Macarena González.Finalmente alertó que Macario González «tiene 73 años y su condición de hipertensión puede empeorar sin acceso a su medicación».