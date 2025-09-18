Capturan al "Monstruo de Puerto Cabello", señalado de múltiples abuso sexuales contra menores

El Monstruo de Puerto Cabello Credito: Policarabobo

18-09-25.-Funcionarios de la Policía de Carabobo capturaron a un hombre apodado el «Monstruo de Puerto Cabello», señalado de cometer múltiples violaciones sexuales contra menores de edad en ese municipio porteño.



Yosbel Solórzano, director general de PoliCarabobo, la detención del sujeto fue en flagrancia, después de que comisiones policiales pudieran sorprenderlo juntos después de que abusara de una menor.



De acuerdo con 2001online, el operativo comenzó cuando funcionarios en patrullaje cerca de la urbanización El Milagro recibieron una denuncia anónima en torno a un sujeto que se introdujo en una zona boscosa acompañado de una niña.



Cuando los funcionarios entraron al área y hallaron a la pequeña, esta les contó todo lo que sucedió. Comentó que el agresor le prometió dinero a cambio de ayudarle a limpiar una piscina.



Sin embargo, esto fue solo un engaño, ya que la guió hasta la zona para abusar de ello.



Solórzano dijo que el «Monstruo de Puerto Cabello» tenía dos registros policiales por los delitos de violación y abuso sexual contra niños, siendo reincidente en ello. Se supo que está vinculado con más de siete hechos de abuso sexual contra menores de edad de entre 10 y 13 años.



«Este depredador al momento de su captura tenía en su poder un bolso tricolor, contentivo de dos recipientes pequeños de vaselina, además de una bicicleta, en la cual se trasladaba para acosar a sus víctimas. El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público», dijo el comisionado jefe.

