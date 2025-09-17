Hoy en Caracas: habrá nueva actividad de solidaridad con la Flotilla Global Sumud y con Gaza-Palestina

Una nueva actividad solidaria con Gaza-Palestina, contra el genocidio y contra la hambruna a la que es sometido el pueblo palestino por el ejército de Netanyahu y el Estado sionista de Israel, está siendo convocada para hoy 17 de septiembre a las 3:00 pm en la estación Metro Bellas Artes. El objetivo específico de esta acción es expresar su solidaridad y apoyo a la iniciativa colectiva internacional de la Flotilla Global Sumud, que busca llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino gazatí, sometido a un cerco de hambre y muerte por las fuerzas israelitas.

La convocatoria es suscrita por organizaciones y activistas que se vienen manifestando contra la barbarie y el asesinato en masa cometido por el sionismo con la complicidad cógenocida del gobierno de los EE.UU y de varios de los gobiernos europeos; además de la contemplativa indolencia de muchos de los estados árabes gobernados por monarquías o por militares autoritarios.

El lugar de esta nueva protesta en Venezuela, que es continuidad de una campaña sostenida y consecuente, es la zona de la estación del Metro de Bellas Artes, ubicado en la Av. México de Caracas.

Las organizaciones convocantes de la actividad solidaria en Venezuela son el PCV-Dignidad, el PPT-APR, Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Revolución Comunista, Liga de Trabajadores Socialistas (LTS), el Bloque Histórico Popular, el Movimiento Popular Alternativo (MPA) y Comunes. A este tipo de acciones suelen sumarse otras corrientes políticas y movimientos sociales, sindicales o de Derechos Humanos. Las seis primeras integran el llamado Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, alianza de unidad de acción que viene desarrollando campañas desde hace al menos dos años.

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa solidaria de movimientos sociales, organizaciones políticas de izquierda o progresistas y activistas o referentes de las luchas por los derechos humanos, ambientalistas, feministas y de distinta índole. Entre quienes encabezan esta expedición que intentará romper el cerco de aislamiento tendido por los exterminadores israelitas y llevar ayuda humanitaria a la población de la franja de Gaza, está la conocida activista internacional Greta Thumberg. "Sumud" significa perseverancia en árabe. Esta flotilla está compuesta por varias decenas de embarcaciones que llevan a las y los activistas. Salió hace ya dos semanas una parte de ella de Barcelona (España) y se unido con otros barcos en Túnez para seguir hacia Gaza, trayecto en el que ya ha recibido dos ataques de drones israelíes. Mientras, Israel está llevando a cabo la expulsión masiva de los habitantes de la ciudad de Gaza y avanza en la invasión del territorio de la franja, regando el hambre y la muerte por doquier contra un pueblo desarmado. No se ve ningún supuesto combatiente de Hamas que indique que hay una guerra y de lo que se trata es de un exterminio, de una inmensa matanza de la que no se salvan ni los bebés. El gobierno de Netanyahu y la jefatura del ejército israelita ha amenazado a quienes van con la Global Sumud con darles el trato de "terroristas" y encarcelarles en prisiones de máxima seguridad, retando así a las propias naciones de procedencia de los ciudadanos solidarios que van en la flotilla y violando todas las disposiciones del derecho internacional; lo que les lleva a algunos de los miembros de la flotilla a responder que: "los terroristas son ellos" (Netanyahu y su ejército genocida).

La solidaridad con el pueblo palestino y con los habitantes de Gaza es una causa de defensa de la humanidad contra la barbarie y el llamado es a defender el destino del mundo con la unidad de acción internacional y en cada país para detener la monstruosidad que se está llevando a cabo y socorrer al martirizado pueblo de Palestina y Gaza.