Diego Casanova (Clippve): "No se cumplen las Reglas Mandela en Venezuela"

17-09-25.-Estar detenido no es renunciar a la Constitución y a los derechos que ella consagra. Como lo recuerda Diego Casanova, dirigente del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), existen las Reglas Mandela para regular las condiciones de reclusión y evitar abusos.

«Todos los presos políticos, cualquier persona que esté detenida en una cárcel tiene derechos. No es que, por estar presos, dejaron de tener derechos. No. Todo lo contrario. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad física, psicológica, emocional; y eso no se ha cumplido», subraya Casanova.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, enuncian las prácticas idóneas para la administración penitenciaria. La número uno recoge el espíritu que debería guiar el tratamiento de los reclusos:

«Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad

y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido

a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra

los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse

ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo

momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de

servicios y los visitantes».

La número 22 se refiere a la alimentación y el agua:

Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien

preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando

la necesite.

Pero como lo expone Casanova con base en la experiencia, «no se cumplen las Reglas Mandela en Venezuela. Al contrario. Los presos son sometidos a condiciones de reclusión que los han llevado al borde de la muerte. No en vano han existido varias muertes bajo custodia en el último semestre en Venezuela. No en vano se conoció del intento de suicidio de uno de los detenidos en la cárcel de El Rodeo I. Estas condiciones de reclusión siguen agravándose hasta el punto de que los presos políticos ven como una alternativa quitarse la vida para liberarse de ese sufrimiento».

El Clippve realiza esta semana la segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad, que busca ganar apoyo internacional para la lucha por la liberación de los presos por razones políticas. Familiares y amigos han tocado las puertas de las embajadas de España y Suiza, y esperan que se abran las de Bolivia, Alemania e Italia. Los seres queridos de personas como el periodista Carlos Julio Rojas, o el oficial Carlos Sánchez, siguen clamando por justicia.

«Las Reglas Mandela indican que el preso político tiene derechos: acceso al agua potable, a la alimentación. Tiene que vestirse y tener ropa en la cárcel, tiene que tener recreación y acceso a distintos programas. También, las visitas familiares», enumera Casanova. «Es increíble que hay familiares que tienen más de un año sin ver, sin abrazar, sin tocar a sus seres queridos. Es realmente inhumano».