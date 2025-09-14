Efemérides 14 de septiembre: Se publica Tomo I de El Capital, de Marx (enlaces a lectura) - Rechazo a Publicidad Sexista

Es 14 de septiembre de 2025. Han transcurrido 257 días del año y faltan 108 días para su terminación. Hoy es domingo.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 14 de septiembre:

Día Internacional de la Imagen de la Mujer en Rechazo a la Publicidad Sexista. Es una protesta internacional feminista que se realiza todos los años para rechazar a la publicidad que exhibe a las mujeres exclusivamente en roles y estereotipos de género, colocándolas como amas de casas y madre, mientras que al mismo tiempo se vende la imagen femenina como objeto sexual, ocultando o minimizando su desempeño en la ciencia, en la literatura, en el mundo intelectual o en el deporte, como trabajadora en general, o bien en la vida política, entre muchos otros roles que las mujeres asumen en la sociedad. Esto tiene que ver con que la publicidad tiene objetivos que responden a los requerimientos del capital que las paga, para vender, por lo que se promueven falsas necesidades de consumo ligadas a roles estereotipados y además se refuerza culturalemente una división social de roles sociales a conveniencia del poder, expresando una valoración de hombres y mujeres en la que las personas de sexo femenino son presentadas en posiciones subordinadas respecto a los hombres o se las coloca denigrantemente como objetos sexuales.

Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Se trata de una enfermedad no contagiosa de la piel, muy frecuente. Se busca en este día generar conciencia a la población sobre el impacto afectivo, social y laboral de esta patología.

Día del Cartero en Argentina. Se celebra el 14 de septiembre. Originalmente, en 1514 se estableció el primer Correo Mayor con las Indias, cuya sede estaba en Lima. El aumento de la actividad comercial en el continente -especialmente en Río de Plata- provocó la instalación de su servicio postal en Buenos Aires. Al principio era un sistema de postas a caballo y el destinatario de la carta debía buscarla en un punto, hasta que luego se estableció la modalidad del cartero, designando al primero de ellos en 1771, un 14 de septiembre, en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata).

Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, enCosta Rica.

Día Nacional del Charro y Día Nacional del Locutor, en México.

En 1321 muere el poeta florentino (Florencia, Italia) Dante Alighieri. Su obra culmen "La Divina Comedia". Está considerada como obra maestra de la literatura universal.

En 1552 se da la fundación de la ciudad de Barquisimeto en Venezuela, en la zona centro-occidental del país. La información histórica, no muy clara, recoge que el colonizador segoviano Juan de Villegas realizó su fundación como Nueva Segovia de Barquisimeto en 1552, pero hay diferencias respecto a si la fecha exacta de fue el 12 de mayo o el 14 de septiembre. Fue fundada en una terraza al norte del Río Turbio, en la actual localidad de las Villas de Buria. Fue traslada tres veces hasta que se arraigó en su emplazamiento actual, en 1563. Es una de las diez primeras ciudades de la Venezuela colonial. Su territorio estaba habitado por los indígenas Caquetíos, Gayones y Jiraharas, de los que obtiene su nombre. La ciudad se hizo famosa por sus bellos crepúsculos, su música y expresiones folklóricas, la fertilidad de su valle y la tradición de la artesanía indígena.

En 1580 nace en Madrid (España) Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español del llamado Siglo de Oro de la literatura española, uno de los más destacados narradores de la Historia de España, muy conocido por su obra poética de carácter humorístico-satírico, además de sus obras narrativas y dramáticas. Entre ellas resaltan su "Historia de la Vida del Buscón" (1603), "Los Sueños" (1605-1622), "Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás" (1626), "La Cuna y la Sepultura" (1635) y "Marco Bruto" (1646), entre otras.

Nace en Berlín (Alemania) Alexander von Humboldt (1769), astrónomo, geógrafo, naturalista y explorador prusiano. Sus viajes de exploración le llevaron desde Europa a América del Sur y del Norte hasta Asia Central. Destacó y dio importantes aportes en diversas áreas de la ciencia, como la etnografía, la antropología, la física, la zoología, la climatología, la oceanografía, la astronomía, la geografía, la geología, la mineralogía, la botánica, la vulcanología y el humanismo. Considerado el padre de la Geografía moderna universal, también es visto como uno de los precursores del pensamiento ecológico. Exploró e hizo estudios geográficos, botánicos y de zoología en territorios venezolanos, donde se adentró en el Alto Orinoco, honrándole Venezuela al dar su nombre a montañas y hasta a universidades. Hizo también resaltantes y útiles trabajos cartográficos. En Europa conoció a Bolívar, quien de él opinaba que era el descubridor científico del Nuevo Mundo. Entre 1804 y 1827 se dedicó a la elaboración de unos 30 volúmenes que contienen el abundante material recogido en su expedición y que se publicaron con el título de Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente.

En 1822, el lingüista y egiptólogo francés, Jean-Francois Champollion encuentra una piedra clave para descifrar la escritura jeroglífica. Se trata de la Piedra Rosetta, extraída de monumentos del antiguo y milenario Egipto, allí las primeras claves para descifrar la escritura jeroglífica de los templos y pirámides levantadas en tiempos de los faraones.

En 1847 se da la toma de Ciudad de México por fuerzas estadounidenses, en el marco de la guerra por la que México perdería casi la mitad de su territorio: Nuevo México, Alta California, Texas y parte del territorio entre los ríos Nueces y Bravo.

En 1849 nace en Riazan (Rusia) el fisiólogo ruso Ivan Petrovich Pavlov, conocido por el concepto de "reflejo condicionado", básico para la neurofisiología. Será galardonado con el premio Nobel de Medicina en 1904, en reconocimiento de su trabajo respecto a la fisiología de la digestión.

En 1851 muere el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, autor del "El último mohicano" donde dio una visión de las luchas y costumbres de los indios. Escribió ocho novelas de aventuras, en las cuales relata la vida de los pioneros y sus enfrentamientos con los "pieles rojas".

En 1867 en Hamburgo (Alemania), se publica el primer tomo de la obra de teoría económica y social de Karl Marx, "El Capital. Crítica a la economía política", hace hoy ciento cincuenta y ocho años. Se trata de uno de los libros más influyentes de la historia, especialmente del movimiento obrero internacional y en muchos partidos que se reivindican como anticapitalistas, marxistas, revolucionarios, socialistas o comunistas. Sus conceptos dieron base teórica a luchas revolucionarias para la toma del poder por la clase trabajadora, la defensa de sus derechos y el reemplazo del capitalismo por un sistema socialista. Explica, con base científica, los mecanismos del sistema capitalista y de la explotación de la fuerza de trabajo. Su segundo y tercer tomo se publicaron solo después de la muerte del autor. El Tomo I de El Capital de Karl Marx, publicado en 1867, es una obra monumental que analiza el funcionamiento interno del sistema capitalista desde una perspectiva crítica. Sus principales ideas ideas abarcan temas como el proceso de producción del capital, la mercancía y el valor. Distingue entre valor de uso (utilidad) y valor de cambio (lo que vale en el mercado). Introduce la teoría del valor-trabajo: el valor de una mercancía está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Se refiere a lo que llama "Fetichismo de la mercancía", puesto que las relaciones sociales entre personas se presentan como relaciones entre cosas, y las mercancías parecen tener valor por sí mismas, ocultando la génesis de su valor en el trabajo humano que las produce. Examina la fuerza de trabajo como mercancía, partiendo de que en el capitalismo, el trabajador vende su fuerza de trabajo, y no se apropia del producto de su trabajo, que es tomado por el capitalista. Esta fuerza de trabajo genera más valor del que cuesta, lo que da lugar a la plusvalía, entendida como el excedente que el capitalista obtiene del trabajo del obrero (Absoluta: que se obtiene al alargar la jornada laboral. Relativa: que se logra al aumentar la productividad mediante tecnología o reorganización del trabajo). También examina Marx la acumulación del capital y la reinversión de la plusvalía para generar más capital, proceso que lleva a la concentración de riqueza y a la explotación sistemática del proletariado. El autor habla de la reproducción del sistema capitalista a través de la propiedad privada de los medios de producción y de cómo la clase trabajadora queda atrapada en una dinámica de dependencia y explotación perpétua. Analiza las contradicciones del capitalismo, donde el afán de acumulación genera crisis cíclicas, desempleo tecnológico y sobreproducción. Contradicciones que para él son inevitables y autodestructivas. El Tomo I no solo es un análisis económico, sino también una crítica filosófica y política del modo de producción capitalista, que desenmascara las estructuras ocultas que sostienen la desigualdad social. Puedes leer el Tomo I en El Capital-Tomo I , en o en (PDF) Karl Marx - El capital I (en español) y la obra completa (Tomos I, II y III) en: El Capital Obra Completa : Karl Marx : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Nace Vicente Lecuna (1870). Fue un ingeniero, banquero, educador, político, diputado e historiador venezolano. Restaurador, organizador y conservador del Archivo de Simón Bolívar, reconstructor de su Casa Natal y editor de la documentación del Libertador.

Nace María Heredia Lecaro (1889), super-centenaria ecuatoriana (f. 2006). Tiene el récord de haber sido la persona más anciana de América del Sur. Al tiempo de su muerte, a la edad 116 años y 347 días. Estuvo reconocida por el Libro Guinness de los récords como la persona viva más vieja (verificada).

Nace John Dobson (1915). Fue un divulgador de astronomía, conocido por ser el autor e impulsor del diseño de un telescopio reflector newtoniano portátil de bajo coste que lleva su nombre, el telescopio Dobson.

Nace Mario Benedetti (1920). Fue un escritor, periodista, poeta, dramaturgo, político y novelista uruguayo, integrante de la Generación de 45. Su prolífera producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. El conjunto de su obra ha recibido galardones diversos. Creó la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos en Uruguay. Han transcurrido 103 años de su nacimiento. Falleció en Montevideo el 17 de mayo de 2009.

El Ingenio Bolívar ubicado en la antigua hacienda de la familia de Simón Bolívar, en San Mateo, estado Aragua, es adquirido por el Estado venezolano por órdenes del general Juan Vicente Gómez para que sirva de Museo Histórico Militar (1924).

Muere Isadora Duncan (1927), quien fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. En la ciudad de San Francisco (EEUU) fallece de forma inusual en un accidente, ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático.

En 1954, un bombardero soviético Tu-4, libera una bomba atómica de 40 kilotones, dejándola caer desde 8000 metros de altura y que estalla a 350 metros, sobre un polígono situado a unos 1050 km al este de Moscú). Quedan expuestas a la contaminación radiactiva más de 45.000 personas. La primera bomba atómica soviética ya había sido detonada en 1949, pocos años después de que los EE.UU estrenara su mortífera bomba sobre Hiroshima contra población civil.

Se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP (1960), con importante protagonismo de Venezuela, país que es miembro fundador.

La Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 12 con destino a Venus (1978).

Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio de la Paz (1980). Un activista argentino destacando como defensor de los derechos humanos. Licenciado en Bellas Artes y Doctor en Arquitectura y urbanismo. En 1977 fue detenido, encarcelado y torturado, sin haberse hecho proceso judicial alguno. Fue perseguido por la dictadura militar Argentina en 1980. Entre sus actividades también se ha destacado desde la organización Diálogo 2000 y Jubileo Sur como un luchador contra el sistema de la Deuda Externa que somete a los países y promueve el no pago de las deudas ilegítimas por sus efectos nocivos para la soberanía económica y para los derechos sociales. En Venezuela, entre los años 1999 a 2001, mantuvo contacto con la Red Venezolana Contra la Deuda, Capítulo Venezuela de Jubileo Sur en aquél entonces, cuyo lema era "petróleo para la vida y no para la deuda" (fundada por Paulino Núñez, Gonzalo Gómez y Juan García).

En 2008, Carlos Zambrano se convierte en el tercer venezolano en lanzar un «no hit no run» en las Grandes Ligas.

En 2010.- Francia prohibe la burka islámica en todos los espacios públicos (en su territorio). Fundamenta la prohibición en la necesidad "de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes, y para luchar contra el fraude de identidad; argumentando el Estado francés, que la ley no perseguía la prohibición del burka y el niqab, sino de cualquier prenda o accesorio que ocultara el rostro de una persona, como un casco de moto o un pasamontañas. Extraña que no lo hiciese apelando a los derechos de las mujeres. Una década después la aparición de la pandemia de Covid-19 ha impuesto, al menos desde 2020, el ocultamiento de gran parte del rostro tanto a mujeres como a hombres por razones de fuerza mayor para la protección de la salud.

En 2015, se realiza la primera observación directa de una onda gravitacional. Fue por medio del experimento LIGO, para su detectención. El observatorio LIGO en EE UU detectó por primera vez las ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, llamadas ondas gravitacionales. De esta manera se logró confirmar lo predicho en 1915 por la teoría de la relatividad de Einstein. A esa primera onda gravitacional observada le llamaron GW150914, y se atribuyó al efecto de la fusión de dos agujeros negros en el espacio.

En 2016, muere en Barquisimeto el beisbolista venezolano Domingo Carrasquel (n. 1937). Fue el primer mánager campeón con los Cardenales de Lara en la LVBP. Se vinculó con el béisbol a través de su hermano "Chico" Carrasquel en el año 1947 y en el año 1953 pasó a ser jugador en la categoría doble AA.

En 2022 es capturado en Maracaibo un pedófilo en serie, acusado de abusar de diez víctimas confirmadas y con cerca de 40 denuncias. Se trata de el exdiputado y pastor evangélico Roberto Suárez, que se aprovechaba de su imagen de hombre benefactor y arremetió sexualmente incluso contra sus hijos y sobrinas. Presentaba denuncias en cuatro países: Panamá, México, Colombia y Venezuela, al caer en poder de la Policía del estado Zulia. Por tres generaciones, abusó sexualmente de los miembros de su familia y de sus entornos. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n376637.html

En 2023 son presentados ante el Congreso de México cuerpos de supuestos "seres no humanos", procedentes de Nazca, Perú, como pretendida prueba de la visita de extraterrestres. Sin embargo, la Fiscalía del Perú en sus investigaciones había concluído que los cuerpos presentados no eran de seres extraterrestres, sino fabricaciones recientes hechas con materiales orgánicos e inorgánicos. Hubo polemica en torno a tales conclusiones. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/tecno/n386204.html