Esposa de Enrique Márquez publica carta tras ocho meses de su arresto

08-09-25.-Sonia Lugo de Márquez, esposa del excandidato presidencial y dirigente opositor Enrique Márquez, difundió una carta abierta en la que relató el dolor de su familia tras ocho meses de la detención de su esposo, ocurrida en enero de este año.En el texto, titulado “Carta abierta desde el amor y el dolor: 8 meses sin Enrique Márquez”, Lugo expresó que la ausencia del dirigente ha sido una “prueba que duele en lo más profundo”, y denunció que la detención de Márquez representa una herida abierta para la democracia venezolana.“Hoy se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas”, escribió Lugo en la carta.Lugo también cuestionó el futuro de Venezuela si se sigue encarcelando a quienes piensan distinto o promueven vías pacíficas para resolver los conflictos políticos.“Tu detención no ha sido solo un acto de injusticia, ha sido una herida abierta en el alma de este país. Porque si encarcelan al que piensa distinto, al que propone caminos pacíficos, al que cree en el voto y no en la violencia, entonces ¿qué futuro nos están dejando?”, advirtió.La esposa de Márquez reafirmó que continuará exigiendo justicia y libertad para su esposo: “Me niego a normalizar tu ausencia. No hay barrotes que puedan encerrar el amor, ni censura que calle la verdad. (…) Te espero, te amamos, y seguimos luchando por tu libertad”, concluyó.Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial opositor, fue detenido en enero de 2025 bajo cargos que sus familiares y aliados políticos califican de “fabricados y con motivación política”.Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado su liberación inmediata y el respeto a sus garantías procesales.