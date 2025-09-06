Clippve denunció “desaparición forzada” de una mujer en Lara desde julio

06-09-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipve) denunció durante este viernes 5 de septiembre la “desaparición” de María de los Ángeles Castillo, una mujer que, indicó la organización, fue “detenida” desde el pasado mes de julio.Mediante la red social “X”, Clippve afirmó que Castillo fue detenida el #18Jul por un numeroso grupo de más de 20 personas las cuales “estaban encapuchados”. Agregaron que los individuos irrumpieron el hogar de la mujer ubicado en Río Claro, estado Lara.“Armados y sin orden judicial. En su casa estaba sola con sus dos hijas, quienes también fueron amenazadas con armas”, dijo.Sumó que las autoridades policiales no ofrecen información sobre el paradero de María Castillo. En este sentido, mencionaron que esto constituye una “grave violación de derechos humanos y se corresponde con una desaparición forzada, tipificada como crimen de lesa humanidad”.