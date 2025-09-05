(VIDEO) En Caracas se movilizaron contra el genocidio en Palestina y en apoyo a la Flotilla rumbo a Gaza

05-09-25.-Como acontece en muchos ciudades y países del mundo, el grito solidario internacional con el pueblo palestino también se hizo sentir en Caracas en la mañana de este jueves 4 de septiembre. Hablamos de un genocidio a cielo abierto y ante los ojos del mundo que lleva adelante el Estado sionista de Israel con la complicidad y apoyo directo de las potencias imperialistas como Estados Unidos y de Europa. Pero son centeneras de miles que a nivel internacional salen a las calles a manifestarse, y en momentos que se encuentra rumbo a Gaza la Global Sumud Flotilla en solidaridad y que busca romper el cerco que le impone a los palestinos el Estado de Israel.



Por eso en Venezuela hemos dicho que no bajaremos las banderas, que nos seguiremos manifestando, porque cada cosa que hagamos, cada pequeño acto, cada gran actividad, cada gesto solidario con todo un pueblo que lo condenan a su desaparición, cuenta. Y la actividad que realizamos este jueves 4 de septiembre ante la sede de la Unión Europea en Caracas, es una de tantas que hemos llevado a cabo y que seguiremos realizando hasta parar este genocidio.

También este día salimos a apoyar la nueva flotilla humanitaria hacia la Franja de Gaza, que ha partido desde distintos países, con el objetivo de quebrar el bloqueo israelí que hambrea al pueblo palestino, y que está siendo acompañada por movilizaciones y acciones solidarias en todo el mundo. Es la mayor acción de solidaridad internacional por mar rumbo a Gaza en toda la historia. Cuenta con varias decenas de embarcaciones de 44 países, reuniendo a activistas, organizaciones políticas y personas comunes, representando a más de 28 mil inscritos y al movimiento mundial de solidaridad con el pueblo palestino.Libre, libre, Palestina, desde el río hasta el marPor eso este día diversas organizaciones de izquierda y activistas nos hicimos presente ante la sede de la Unión Europea. Como participantes y convocantes nos encontrábamos el PCV/Dignidad, PPT/APR, PSL, LTS, Marea Socialista, Revolución Comunista, Alianza Popular Alternativa, Bloque Histórico, Comunes, algunas de las cuales hacen vida en el espacio Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, así como activistas y periodistas que denuncian un genocidio que se sigue perpetrando con total impunidad.Momentos antes de dar inicio a la actividad, Suhey Ochoa, de la organización feminista Pan y Rosas, declaró el por qué nos estamos manifestando este día, contra el genocidio del Estado de Israel y de la necesidad de dar un apoyo activo a la Global Sumud Flotilla que se encuentra rumbo a Gaza ante la amenaza creciente que sea atacada por el Estado genocida israelí.

Ángel Arias, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) que hace parte de la FT-CI que impulsa la Red Internacional La Izquierda Diario que integra la Flotilla rumbo a Gaza, dio inicio al acto solidario con Palestina, donde cada uno de los voceros de las organizaciones participantes fueron haciendo uso de la palabra. Arias destacó que en el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel es clave "el papel criminal de las principales potencias capitalistas occidentales, como Estados Unidos y de Europa, por eso estamos aquí, ante la sede de la Unión Europea protestando". Remarcó la solidaridad "con el pueblo palestino y con la nueva flotilla que está rumbo a Gaza, que es la flotilla más grande que ha intentado romper el cerco impuesto por Israel. En ella participan unos 300 activistas que están buscando romper con el cerco que impide que lleguen libremente agua, alimentos, medicinas al pueblo de Palestina".

Gustavo Martínez, de Marea Socialista, también hizo uso de la palabra llamando a condenar el genocidio en Gaza en solidaridad con la Global Sumud Flotilla, manifestando que es una causa de humanidad hacerse parte y en defensa de la causa y de la lucha del pueblo palestino . Martínez declaró que la Flotilla rumbo a Gaza ha sido amenazada militarmente por Israel. También manifestó que "Estamos exigiéndole a la Unión Europea que, con sus gobiernos, también se hagan responsables. Sabemos que son cómplices, pero serán también corresponsables si a esa flotilla le pasa algo".

"Imaginemos cómo sería un gobierno de María Corina Machado que pretende ser alternativa al oprobioso, autoritario, antidemocrático gobierno de Nicolás Maduro, que debería hacer más por la causa palestina", expresó @gmartinezru, dirigente de @MareaSoc89, durante una protesta este… pic.twitter.com/DnLcKlnwMr — contrapunto.com (@contrapuntovzla) September 4, 2025

También hizo uso de la palabra, Miguel Ángel Hernández, en nombre del Partido Socialismo y Libertad (PSL), también repudiando el genocidio y enviando un saludo a los y las integrantes de la Global Sumud Flotilla.





Jackeline López, integrante del Partido Comunista de Venezuela (PCV/Dignidad), también se dirigió a los presentes en nombre de su organización enfatizando la necesidad de la solidaridad activa internacional y que solo con la movilización a nivel mundial lograremos parar el genocidio.





El periodista Manuel Isidro Molina, dirigente del Movimiento Popular Alternativo (MPA), declaró que estamos ante el genocidio más ominoso de que tenga memoria el pueblo palestino y de que tenga memoria la comunidad internacional. "Son crímenes monstruosos los que está cometiendo el sionismo israelí en Palestina, un genocidio racista que pretende extirpar a los dueños legítimos del territorio".