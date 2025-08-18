La dura acción del ICE en contra de un niño con cáncer, pese a ser ciudadano de EEUU

Referencial Credito: Web

18-08-25.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a un niño, de apenas cuatro años de edad, quien está diagnosticado con cáncer.



La expulsión del infante se realizó a pesar de que el menor de edad ya posee la ciudadanía estadounidense y requiere un tratamiento oncológico especializado en Nueva Orleans.



De acuerdo con la publicación de Telemundo, el niño, quien fue identificado por el seudónimo de “Romeo”, padece de cáncer de riñón en etapa IV. Su situación quedó en evidencia luego de que sus parientes interpusieran una demanda, el pasado 31 de julio en el Distrito Medio de Luisiana.



El infante deportado a Honduras por el ICE requiere un tratamiento continuo



El documento judicial indicó que Romeo, fue expulsado de Estados Unidos sin las notificaciones adecuadas, ni la posibilidad de contactar a abogados. También se le negó la oportunidad de organizar el tratamiento médico que tanto necesitaba.



El ICE deportó al niño, junto a su madre "Rosario", y su hermana "Ruby", los funcionarios los detuvieron durante una redada en Luisiana.



La familia vivía de manera regular en Estados Unidos. Los hermanos tenían ciudadanía, aseguraron los abogados de inmigración.



Romeo recibía atención médica en un hospital pediátrico de Nueva Orleans, donde se le trataba por un raro y agresivo cáncer de riñón desde los dos años de edad.



Interponen demanda por violación de derechos

La familia demandó al ICE por violar los derechos del niño, pues lo deportaron sin brindarle las garantías necesarias para su atención médica continua.



Los abogados que representan a la familia alegaron que, además de la falta de comunicación adecuada sobre el proceso, la madre del niño no recibió ninguna notificación sobre los intentos de su abogado por contactarla, ni sobre las opciones legales para impedir la deportación.



En su demanda, los abogados de la familia detallaron que la acción del ICE "privó al niño de la continuidad imprescindible en su tratamiento médico y lo expuso a graves riesgos de salud debido a la falta de acceso a la atención especializada necesaria".

