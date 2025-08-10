(VIDEO) Sin respuesta recurso de hábeas corpus a favor de activista Martha Lía Grajales al TSJ

10-08-25.-Representantes de la organización de derechos humanos Surgentes, acompañados de miembros de Provea llevaron este sábado 9 de agosto un recurso de hábeas corpus a favor de la activista Martha Lía Grajales al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).A través de las redes sociales, ambos equipos informaron sobre la acción ante el TSJ. Destacaron que desde horas de la mañana esperan ser atendidos.«Transcurridas 3 horas de haber recibido el escrito de Acción de Habeas Corpus en la Unidad de Recepción de Documentos del Palacio de Justicia funcionarios aún no le dan entrada formal al documento, está según ellos en consulta. La recepción de los Habeas Corpus debe ser inmediata», escribieron en X.La organización Provea recordó que el hábeas corpus «es una acción necesaria y urgente, especialmente ante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas».Provea explicó que la recepción y admisión del mismo es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.«Las autoridades judiciales están en la obligación de cumplir lo establecido en la Constitución y la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva».Grajales, quien forma parte de la organización Surgentes, fue detenida la tarde de este viernes 8 de agosto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras participar en una actividad en apoyo a madres de presos políticos poselectorales que fueron agredidas frente al Tribunal Supremo de Justicia.Por su parte, Antonio González, esposo de la activista Martha Lía Grajales, acompañado por miembros del equipo de Provea, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, luego de una espera de 7 horas, sin obtener respuesta.Organizaciones y partidos piden su liberaciónOrganizaciones de derechos humanos y partidos políticos expresaron su preocupación por la detención de la activista y exigieron su liberación.«Muy preocupante la detención arbitraria de Martha Lía Gragales, defensora de DDHH mientras participaba en una movilización de repudio a la violencia contra el comité de madres. Su paradero debe ser informado y ella debe ser liberada», escribió Gina Romero, Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, en su cuenta en X.Desde Amnistía Internacional condenaron «la actual arremetida contra familiares y acompañantes de víctimas» y exigieron información sobre la situación legal y el paradero de Grajales.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina pidió la liberación de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales y el respeto de sus derechos. Las Madres de Plaza de Mayo también exigió a las autoridades venezolanas que se tomen las medidas pertinentes para que la activista aparezca «sana y salva».El partido Comunista de Venezuela pidió la «aparición con vida» de Grajales, así como «el cese de la persecución y represión contra quienes defienden los derechos humanos y luchan por la justicia social».«El viraje autoritario de la administración de Nicolás Maduro se ha profundizado: la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo ha anulado el Estado de derecho, sino que pretende instaurar un clima generalizado de terror para sofocar el descontento popular», sostuvo.Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, señaló que la detención de la activista «vulnera el Estado de derecho». Instó a la administración Maduro a explicar las razones de la detención y garantizarle el debido proceso.Grajales formó parte de la Comisión Presidencial para el Desarme, se desempeñó como coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y fue integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y fundadora de Surgentes. Cercana al chavismo, ha sido una defensora de las comunas y de los movimientos feministas. Desde las elecciones presidenciales de 2024 acompaña al Comité de Madres en Defensa de la Verdad en su lucha por lograr la liberación de los detenidos.*Con información de Tal Cual, EFE, El Nacional y Rss