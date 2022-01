Partido de los Comunistas de EEUU manifiesta su indignación por el asesinato del militante José Urbina

Credito: TP

19-01-22.-En una nota firmada por su Secretario General, Angelo D’ Angelo, el Partido de los Comunisas de Estados Unidos manifestó al partido comunista de Venezuela (PCV) su indignación y tristeza por el atroz asesinato del comunista apureño José Urbina.



El Partido de los Comunistas USA (PCUSA), manifiesta su indignación y tristeza por el repentino y atroz asesinato del camarada José Urbina, fiel defensor de la clase obrera y su vanguardia, el Partido Comunista de Venezuela.



Extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos del compañero José Urbina.



Las luchas por las que el compañero Ubrina dio su vida, las luchas de la clase obrera venezolana, continuarán mucho después de que él se haya ido y resultarán en la victoria.



¡Compañero José Urbina Presente!



DR. ANGELO D’ ANGELO, SECRETARIO GENERAL. COMITÉ CENTRAL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS DE EE. UU. (PCUSA)



Comrades,



The Party of Communists USA (PCUSA), is outraged and saddened by the sudden heinous assasination of comrade José Urbina, a loyal defender of the working class and it’s vanguard, the Communist Party of Venezuela.



We extend our sympathies to the family and friends of comrade José Urbina.



The struggles, for which comrade Ubrina gave his life, the struggles of the Venezuelan working class, will continue long after he is gone and will result in victory.



¡Comrade José Urbina Presente!



DR. ANGELO D’ ANGELO, GENERAL SECRETARY. CENTRAL COMMITTEE PARTY OF COMMUNISTS USA (PCUSA)



