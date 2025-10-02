Grupos musicales celebrarán Día Nacional de la Salsa desde 2-Oct en Teatro Aquiles Nazoa

El presidente de Corazón Salsero, Javier Key

2 de octubre de 2025.- El presidente de Corazón Salsero, Javier Key, anunció este jueves una serie de actividades de antesala al Día Nacional de la Salsa, el cual se celebra cada 5 de octubre, desde que el presidente constitucional venezolano, Nicolás Maduro, lo decretó en 2020. Key compartió esta información en el programa «Buena Vibra», de Venezolana de Televisión.



«Vamos a celebrar a lo grande el jueves y viernes en el Teatro Aquiles Nazoa», señaló el cultor; dichas instalaciones se ubican en Caracas. También detalló que la entrada es libre y gratuita, se desarrollarán orquestas, clases de baile y conversatorios; y durante este jueves se desarrollará una «fusión bien interesante que vamos a hacer: Cali, La Habana y Caracas». Posteriormente, el viernes se orientará a las lecciones de danza y otras orquestas.



Asimismo, el próximo sábado se realizará un evento en el barrio caraqueño de Altavista, que incluirá la participación de los integrantes de Salsavista y la orquesta de Corazón Salsero, entre otros artistas. Posteriormente, durante la medianoche del domingo 5 de octubre, se realizará un lanzamiento de fuegos artificiales desde la Plaza Bolívar de Caracas.



«Esta fiesta va a marcar pauta en Venezuela y afuera también. La salsa vive más que nunca», extendió. También indicó que en todos los estados venezolanos se celebrará la efeméride, además de que en Venezuela «se la pasa gente de Puerto Rico y de Nueva York haciendo salsa». Acto seguido. Key señaló que su organización administra escuelas en Maracay, Aragua; y en Caracas, en donde se hospedan en la torre este de Parque Central y el Teatro Aquiles Nazoa.



Por último, invitó a la audiencia a que «vayan a verlo para que vean lo que están haciendo esos chamos que están volando, cantando y tocando instrumentos de percusión»; anunció un nuevo tema de la Orquesta Flamboyán titulado Queremos paz y no queremos guerra, además de compartir el número de contacto 0414-908-8650 para padres interesados en integrar a sus hijos en la formación salsera.

