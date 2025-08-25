Conozca las funciones de la Policía Migratoria: estos son los trámites que puede realizar en aeropuertos y fronteras

25-08-25.-La Policía Migratoria tiene la función de controlar el movimiento migratorio de venezolanos y extranjeros que ingresan al país en fronteras, puertos y aeropuertos del país.
En cada uno de ellos los funcionarios verifican la documentación de entrada, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional, explicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en su cuenta en Instagram.
Estos son los diferentes trámites de viajes que se realizan en la Policía Migratoria y sus requisitos:
Autorizaciones de viaje para venezolanos de doble nacionalidad
Cédula de Identidad vigente y laminada
Pasaporte de la otra nacionalidad vigente
Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte
Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país
Autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes con doble nacionalidad
Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante
Pasaporte de la otra nacionalidad vigente
Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte
Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país
Autorización de viaje emitida por la autoridad competente
Es importante destacar que si el menor de edad sale del país con su padre o madre, debe presentar partida de nacimiento, en caso de tener cédula de identidad debe presentarla con el documento de identificación del representante.
Además, detalló que hay tres tipos de permisos: el del consejo de protección, Saren y Poder Judicial. Los dos primeros se usan para viajes nacionales cuando el menor sale con un tercero o sólo.
Movimientos Migratorios para ciudadanos venezolanos
Copia de cédula de Identidad vigente y laminada
Copia del acta de nacimiento
Planilla de solicitud
Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
Movimientos Migratorios de ciudadanos venezolanos por un tercero (madre, padre o hijo mayor de 18 años)
Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada
Copia del acta de nacimiento
Planilla de solicitud
Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
Cónyuge
Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada
Copia certificada del acta de matrimonio
Planilla de solicitud
Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
Si se encuentra en el exterior: Autorización debidamente apostillada
Movimientos Migratorios ciudadanos extranjeros con condición en el país
Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante
Planilla de Solicitud
Pago del 30 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
Copia de la página de los Datos Biográficos del Pasaporte
Copia de la etiqueta de condición (Visa)