Fiscal Saab: Esperamos que Colombia pueda ayudar con la extradición de exdirectivos de Monómeros

Este domingo en entrevista para el programa Análisis Situacional, que transmite Globovisión, estuvo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien se refirió a las 25 órdenes de capturas a exdirectivos de Monómeros, empresa Venezolana en Colombia.



En ese sentido, expresó: "Ojalá Colombia en este sentido nos ayude (...), que nos extraditen a estas personas que puedan estar en cualquier lugar del mundo. Interpol no puede convertir a estos sujetos corruptos y criminales en perseguidos políticos".

El fiscal aprovechó para revelar que durante su gestión, desde 2017 hasta el año 2022, el Ministerio Público (MP) ha privado de libertad a “769 funcionarios y 39 civiles, para un total de 808”.



Asimismo, agregó: “Hemos logrado 358 condenas; sentencias definitivamente firmes en estos cinco años”. A su juicio, los números que arroja el organismo tienen que ver con la “confianza en la denuncia” que ha demostrado la población.



Por otra parte, detalló que en un lustro “han sido imputados 1.403 funcionarios y 60 colaboradores”, y en referencia a lo que va de año 2022, precisó que se cuentan “533 funcionarios y 20 colaboradores imputados”.



"Ministerio Público va a tu Comunidad"



En cuanto a la labor que realiza el MP, Saab indicó que "la institución ha sido rescatada a favor del pueblo y de los sectores más vulnerables", y apuntó que "más del 60% de los venezolanos aprueban la gestión de la Fiscalía".



Asimismo, recordó que durante este año se lanzó el programa "Ministerio Público va a tu Comunidad", el cual funciona en todas las plazas Bolívar de las 24 entidades del territorio nacional los días miércoles. "Allí se encuentran los fiscales con sus actas de entrevistas y sus computadoras recibiendo al pueblo. Hasta esta fecha se han realizado aproximadamente 12 jornadas en todos los estados del país. 5.536 recibieron orientaciones o fueron remitidas a otro organismo", enumeró el fiscal.



También detalló que semanalmente "se han procesado aproximadamente mil casos". "Allí no solamente atendemos denuncias vinculadas a presuntos hechos punibles, también son orientaciones jurídicas, asesorías legales gratuitas y, cuando hay una denuncia, se certifica", subrayó.



Contra el abuso escolar



En cuanto a los casos de acoso escolar que se han registrado durante los últimos meses, Saab expresó que existe un "lanzamiento público de campañas y planes de acciones para combatir estos fenómenos que no son venezolanos, sino globales, producto de la transculturización y el uso indebido de los medios digitales por parte de una nueva generación".



Asimismo, mencionó que la campaña contra el abuso escolar la unieron con "La droga destruye tu familia", ambas iniciadas a mediados de este año y detalló que se han "realizado 264 actividades en todo el territorio nacional, con una participación de 9.777 estudiantes, docentes, madres, padres y representantes de centros educativos públicos y privados".



"En esta año van 341 casos de acoso escolar, de los cuales 207 corresponden a lesiones muy graves", dijo y advirtió: "Las personas mayores de 14 años tienen responsabilidad penal que puede acarrear privativa y los menores de esa edad también tienen sanciones y castigos".

También hizo mención al maltrato animal: "Vamos a presentar un borrador en la Asamblea Nacional, que sería la octava iniciativa legislativa que el MP le presenta a la AN. En un momento lo hemos hecho en relación a la defensa de los animales y de la fauna, porque quien previamente maltrata y mata a un animal, lo podrá hacer mañana con una mujer, un niño o un anciano, eso está comprobado".



Campaña contra la pedofilia



Sobre la campaña "Pedofilia es crimen", Saab detalló que "se ha pretendido banalizar el tema de la pedofilia porque incluso están hablando ya de matrimonio infantil (...). Es una manera de promover la pedofilia porque es el ataque de agresión sexual contra un niño por un adulto", sumó.



"Hemos establecido condenas entre 15 y 30 años a quienes han agredido sexualmente a menores, sea acto lascivo o violaciones de hecho, para que entiendan eso porque es un crimen", insistió el jefe del MP.

Señaló además que "se han realizado 55 actividades en todos los estados con una participación de 3.000 personas. En este año se han totalizado 926 casos que hemos recibido de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, esto significa que ya se están atreviendo a denunciar, porque los niños y los padres por temor muchas veces no lo hacen".



"Espero que para este delito se aumente la pena, que llegue hasta 50 años, una cadena perpetua a un pedófilo", aseguró, al tiempo que reiteró que "Venezuela tiene cómo hacer justicia; no necesita que un tribunal transnacional investigue por nosotros porque ya tenemos condenas".