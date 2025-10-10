(VIDEO) ¿A quién le canta Milei? | El editorial de Ari Lijalad

Desde Argentina

Viernes, 10 de octubre de 2025.- En su editorial Ari Lijalad señala: todos se preguntan en la presente situación ¿cómo llego de acá a fin de mes?, el mes cada día es más largo, hay que pagar las cuentas, aumenta el pan, aumenta la nafta, aumentan los servicios, aumenta la comida, la inflación va ha empezar a acelerarse nuevamente.

El gobierno se quedó sin dólares y tuvo que salir por un nuevo rescate a los Estados Unidos, se quedó sin su primer candidato en la Provincia de Buenos Aires porque apareció en una causa recibiendo 200,000 dólares de un tipo con pedido de extradición en el marco de un entramado marco y el presidente se fue a pasar el día al Movistar Arena a preparar un Show donde se dedicó a cantar, teóricamente n la presentación de un libro que se llama: La Construcción del Milagro, Argentino, donde él autopercibe que su gobierno es un milagro.




