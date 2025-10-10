Yemen ataca a barco israelí en el mar Rojo

(VIDEO) Richard Wolff Analiza: Cómo un Ataque de Drones Podría Redefinir la Geopolítica

Richard Wolff Analiza: Cómo un Ataque de Drones Podría Redefinir la Geopolítica

Richard Wolff Analiza: Cómo un Ataque de Drones Podría Redefinir la Geopolítica

Credito: Agencias

Viernes, 10 de octubre de 2025.- Richard Wolff Analiza: Cómo un Ataque de Drones Podría Redefinir la Geopolítica

Sumérgete en un profundo análisis geopolítico con el reconocido economista Richard Wolff, quien examina las implicaciones del reciente ataque de drones de Yemen contra un barco israelí

En este discurso de 30 minutos, Wolff explica cómo este evento podría transformar el equilibrio político, económico y militar global, afectando tanto a Medio Oriente como a las relaciones internacionales entre EE. UU., Irán, Arabia Saudita e Israel.

Descubre por qué el ataque refleja una nueva era de guerra asimétrica, cómo los intereses económicos están detrás del conflicto, qué consecuencias puede tener en los mercados globales de energía y en la seguridad marítima internacional, y por qué este incidente podría marcar un punto de no retorno en la geopolítica mundial.

Ideal para quienes buscan análisis profundos, contexto histórico y visión económica más allá de los titulares.


