Con la movilización de 10 mil efectivos, 500 vehículos y aeronaves, las Fuerzas Armadas de Brasil en la última fase de la Operación Atlas

Brasil pone en práctica maniobras militares de la Operación Atlas Credito: Agencias

Viernes, 10 de octubre d 2025.- Con la movilización de 10 mil efectivos, 500 vehículos y aeronaves, las Fuerzas Armadas de Brasil iniciaron la última fase de la Operación Atlas



Como parte del principal ejercicio militar conjunto de 2025, las Fuerzas Armadas de Brasil pusieron en marcha la fase final de la Operación Atlas, una maniobra de gran escala coordinada por el Ministerio de Defensa que moviliza a más de 10 mil efectivos de la Marinha do Brasil (MB), el Ejército Brasileiro (EB) y la Fuerza Aérea Brasileira (FAB). Las operaciones se desarrollan en el extremo norte del país, principalmente en los estados de Roraima y Pará, con el propósito de potenciar la interoperabilidad entre las tres fuerzas y reforzar la presencia militar en la Amazonia, región considerada estratégica para la defensa y la soberanía nacional.



Durante la jornada de lanzamiento de esta última fase, realizada en la Base Aérea de Boa Vista (BABV), el ministro de Defensa, José Mucio Monteiro Filho, acompañado por los comandantes de las tres fuerzas y diversas autoridades civiles, supervisó las actividades que marcan la culminación de este ciclo operativo. En la ocasión, el titular de la cartera destacó que la Operación Atlas constituye “uno de los más expresivos marcos en la búsqueda permanente de perfeccionamiento e interoperabilidad de las Fuerzas Armadas”, subrayando la magnitud de una operación que demandó recorrer más de 92 mil kilómetros para concentrar recursos humanos y materiales en un mismo teatro de operaciones.



En el Frente Oriental, con base en Belém, la Marinha do Brasil desplegó al Buque Multipropósito (NAM) Atlântico (A-140), considerado el buque militar más grande de América Latina, junto al Buque de Desembarco “Almirante Saboia” (G-25). Ambas unidades participan en maniobras de transporte de tropas, vehículos y helicópteros, además de ejecutar operaciones de patrulla en el Amazonas, apoyadas por aeronaves de patrullado marítimo Embraer P-95 Bandeirulha de la FAB. En total, la MB movilizó 2.000 efectivos, 100 vehículos y 8 helicópteros, integrando su participación en la Operación Atlas con ejercicios complementarios del Entrenamiento Formosa, realizado en el centro-oeste del país.





Embraer P-95 Bandeirulha



En la región de Roraima, al norte de Brasil, el Ejército Brasileño y la Fuerza Aérea desarrollaron ejercicios conjuntos en entornos selváticos, que simulan operaciones de combate, movilidad y apoyo logístico en condiciones extremas. El componente terrestre incluyó alrededor de 500 vehículos blindados y tácticos, entre ellos los APC 6×6 Iveco Guarani, tanques Leopard, vehículos 6×6 Cascavel, 4×4 Guaicurus, y sistemas de artillería como el ASTROS II y los obuses autopropulsados M109. Por su parte, el componente aéreo opera aeronaves de transporte C-105 Amazonas, cazas A-1M y A-29 Super Tucano, helicópteros H-60L BlackHawk y aeronaves no tripuladas Hermes 900, destinadas a misiones de reconocimiento, vigilancia y apoyo aéreo cercano.



La demostración efectuada en la Base Aérea de Boa Vista permitió exhibir las principales capacidades tecnológicas y operativas de las unidades participantes. En su fase dinámica, se representó un escenario de operaciones de alta complejidad que incluyó infiltración de fuerzas especiales, asaltos aeromóviles, guiado aéreo avanzado y apoyo de fuego con misiles y artillería pesada. La ejecución sincronizada entre las fuerzas terrestres, aéreas y navales evidenció un alto grado de coordinación, rapidez de respuesta y eficacia operativa en un entorno tan exigente como el amazónico.





Con la participación de más de cien unidades militares de todo el país, la Operación Atlas 2025 se consolida como un hito clave en el adiestramiento, integración y despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas brasileñas. En palabras del General de Ejército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante del Ejército, el ejercicio “refuerza la presencia militar en la región amazónica y contribuye directamente a la defensa de la soberanía nacional”.



*Créditos de las imágenes: Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea y Marina de Brasil.-