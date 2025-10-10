Estados Unidos: Casi la mitad de agentes del FBI de las principales oficinas fueron reasignados al departamento de Inmigración

Los datos muestran un cambio sorprendente en las prioridades de las fuerzas del orden que ha suscitado inquietudes sobre la seguridad pública.

10 de octubre de 2025.-Casi la mitad de los agentes del FBI que trabajan en las principales oficinas de campo de EE. UU. han sido reasignados para apoyar la aplicación de la ley migratoria, según datos publicados recientemente. Esto representa un cambio drástico en las prioridades de las fuerzas del orden que ha suscitado preocupación por la seguridad pública, informó El Guardian.

Los datos de personal obtenidos por el senador demócrata Mark Warner y compartidos con The Guardian sugieren que la administración Trump ha trasladado al 45 % de los agentes del FBI en las 25 oficinas de campo más grandes del país para apoyar la ofensiva migratoria del Departamento de Seguridad Nacional. En todas las oficinas del FBI, el 23 % de los aproximadamente 13 000 agentes que tiene actualmente trabajan en inmigración, según Warner, el demócrata de mayor rango en el comité de inteligencia del Senado.

La oficina de Warner afirmó que los agentes del FBI, ahora desplegados junto con el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han sido retirados de su labor de lucha contra los delitos cibernéticos, el narcotráfico, el terrorismo, el espionaje, los delitos violentos, la contrainteligencia y otras iniciativas que forman parte de la misión de la agencia, áreas que Trump ha declarado prioritarias para la Casa Blanca.

Los datos, publicados inicialmente por el Washington Post, sugieren que el FBI está modificando drásticamente sus objetivos para respaldar las redadas migratorias cada vez más agresivas de Trump. La administración se ha propuesto realizar 3.000 arrestos diarios y busca ampliar su capacidad de detención para detener a más de 100.000 inmigrantes.

Los datos subestiman la magnitud de la reorganización, ya que el FBI solo proporcionó el recuento de los agentes que ahora dedican más de la mitad de su trabajo a la aplicación de las leyes de inmigración, según Warner. La oficina del senador indicó que era probable que más de una cuarta parte del total de horas de los agentes del FBI se dedicaran ahora a la inmigración, y que en algunas oficinas locales, más de la mitad de los agentes habían sido redirigidos al DHS.

"Cuando se retira a una cuarta parte de los principales agentes del FBI de la primera línea de la lucha contra terroristas, espías, narcotraficantes y delincuentes violentos, las consecuencias son claras: se deja de lado el trabajo crítico de seguridad nacional y nuestro país corre un mayor riesgo", declaró Warner en un comunicado.

La transformación del FBI ha generado alarma sobre las posibles consecuencias para las comunidades objeto de las redadas de inmigración y el impacto en el trabajo que la agencia está abandonando, según los expertos.