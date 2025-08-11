Gaceta Oficial 43.175 martes 22 de julio 2025

2025-07-22 Gaceta Oficial 43175

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

CANCORFANB, S.A.

Providencia que constituye el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos bajo las modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública de la EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A., con carácter temporal; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Providencia que crea la Comisión de Contrataciones Pública de la EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A., con carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Meller Rangel Molina, como Director General de la Dirección de Promoción y Participación, adscrito al Viceministerio de Salud Integral, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en calidad de Encargado.

Resolución que designa a María Gabriela Parra González, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Sucre.

Resolución que designa a Elba María Petit Mora, como Directora General (E) del Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay, adscrito a la Corporación de Salud del estado Aragua (CORPOSALUD).

Resolución que designa a las ciudadanas que en ella se indican, como Directoras de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se especi椀can, todas ellas adscritas a la Corporación de Salud del estado Aragua (CORPOSALUD).

Resolución que designa a Jesús Francisco Linares Mejías, como Director (E) del Hospital Nuestra Señora de la Caridad, adscrito a la Corporación de Salud del estado Aragua (CORPOSALUD).

Resolución que designa a Fernando Enrique Solórzano Romero, como Director Regional (E) de Hospitales del estado Aragua, adscrito a la Corporación de Salud del estado Aragua (CORPOSALUD).

Fundación Misión Barrio Adentro

Providencia que designa a Darielys Elizabeth Linarez Sandoval, como Coordinador Estadal (E) de la Fundación Misión Barrio Adentro del estado Lara.

Providencia que designa a Velly Doreidy Martínez Pérez, como Coordinadora Estadal (E) de la Fundación Misión Barrio Adentro del estado Aragua.

Providencia que designa a Adriana Coromoto Reyes Alejos, como Coordinadora Estadal (E) de la Fundación Misión Barrio Adentro del estado Yaracuy.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución que nombra a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima denominada Carbones del Zulia, S.A. (CARBOZULIA).

Resolución que nombra a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Mercantil denominada C.V.G. COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA, C.A. (C.V.G. MINERVEN).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Jeannellys Mariana Rojas García, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y competencia Plena.

Resolución que traslada a María José Osuna Aguilera, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Daniela Alejandra Maya Rodrígues, en la Fiscalía Centésima Cuadragésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Antonio Hanuman Rodríguez Wilchez, en la Fiscalía 12 Nacional Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Mariangel José Sanjuanelo Espinoza, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Víctor Alejandro Arana Silva, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Guarenas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Carlos Alberto Arrioja Aguilar, en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Juan de los Morros.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Yonathan José Padilla Calles, en la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Punto Fijo.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Janeth Fonnegra Munera, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que designa a Sebastián Miguel Mentado, como Subdirector de Investigaciones en la Dirección Contra las Drogas, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada.

