Internacional Antifascista expresa solidaridad absoluta con el presidente Maduro

10 de agosto de 2025.- El secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Rander Peña, publicó un comunicado de la Internacional Antifascista en solidaridad con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la “agresión gansteril imperial”.



El gobierno venezolano ha respondido con firmeza, al tildar la oferta de recompensa de “operación propagandística” y “desesperada distracción” de los problemas internos de Estados Unidos. El canciller Yván Gil enfatizó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se ha encargado de promover un “circo mediático” para complacer a sectores extremistas. “La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, recordó.



A continuación, el texto íntegro de la Internacional Antifascista:



La Internacional Antifascista condena de manera categórica, frontal y sin concesiones las declaraciones criminales de Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, quien en un acto hamponil y de terrorismo político anunció una falsa acusación y ofreció 50 millones de dólares como recompensa por la captura del Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.



Este pronunciamiento es parte de la desesperada y miedosa ofensiva permanente del imperialismo estadounidense contra los pueblos libres, una estrategia mafiosa diseñada para intimidar, manipular y fabricar mentiras que sirvan de coartada a sus planes de saqueo y dominación.



Estados Unidos es el principal criminal. Su historial lo condena: genocidios en Vietnam, Irak y Afganistán; invasiones y ocupaciones militares que han destruido naciones enteras, golpes de Estado en América Latina, Asia y África; imposición de dictaduras sangrientas; tortura sistemática en Guantánamo y Abu Ghraib, bloqueo y hambre como armas de guerra; y su complicidad activa en el exterminio del pueblo palestino.



El imperialismo estadounidense es la más grande organización criminal de la historia contemporánea, y la declaración de Bondi es solo un episodio más de su guion fascista: generar cortinas de humo para tapar la decadencia de su propio sistema, marcado por desigualdad extrema, racismo estructural, violencia masiva y una democracia convertida en mercancía de las élites corporativas.



La Internacional Antifascista expresa su solidaridad absoluta, firme e inquebrantable con el Presidente Nicolás Maduro Moros, símbolo de resistencia del pueblo venezolano frente a la agresión imperialista y exhortamos a todas las organizaciones sociales, políticas y revolucionarias del mundo, a los sindicatos combativos, a los movimientos campesinos, feministas, indígenas, estudiantiles y obreros, a pronunciarse sin vacilación contra este atropello y a levantar la voz en defensa de Venezuela, de su pueblo y de su presidente. El silencio ante esta agresión es complicidad con el fascismo imperial.



Frente a la mentira, más verdad.



Frente al chantaje, más dignidad.



Frente al imperialismo, más unidad y más lucha.



¡Al Fascismo NO le pedimos tregua, tampoco se la daremos!



Internacional Antifascista, 09 de agosto de 2025.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)