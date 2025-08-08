Aba Ultra conecta a instituciones educativas y CBIT en San Cristóbal

8 de agosto de 2025.- Cantv, a través de su servicio Aba Ultra 100 % fibra óptica, brinda conectividad a instituciones educativas y Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT) en La Cueva del Oso y el Barrio El Lobo. Esto garantiza el acceso a Internet de alta velocidad, gracias al despliegue de la tecnología GPON que realizan las cuadrillas de la empresa en estos sectores del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira.

Durante el mes de julio, la Empresa instaló el servicio Aba Ultra en la Escuela Estadal Francisco de Miranda, la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, el Liceo Nacional Francisco de Miranda, y en los CBIT de las unidades educativas Talento Deportivo Táchira y Francisco de Miranda.

Dayana Sánchez, directora de la Escuela Estadal Francisco de Miranda en La Cueva del Oso, comentó: "Nos sentimos muy complacidos por la instalación del servicio en nuestra institución, lo que beneficiará a 133 estudiantes de inicial y primaria, ya los 19 docentes que laboramos aquí".

Por su parte, Wendy García, directora de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar en el Barrio El Lobo, expresó: "Muchas gracias a Cantv y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, ya que nos dotan de esta herramienta como lo es el servicio Aba Ultra, que nos permite mejorar la calidad educativa en nuestra institución".

Desde el CBIT de la Escuela Nacional de Talento Deportivo, en el Complejo Deportivo Paramillo, el docente Freddy Rivera agregó: "Gracias a las políticas de nuestro Presidente Nicolás Maduro, nos encontramos disfrutando del servicio Aba Ultra en el CBIT de nuestra institución, lo que facilita el acceso a Internet para nuestro semillero olímpico".

La acción de la Empresa se llevó a cabo a través de la colaboración con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Dirección de Educación del estado Táchira, con el fin de proporcionar una conexión más rápida y estable que beneficia a estudiantes y docentes, y que promueva el desarrollo educativo y tecnológico.