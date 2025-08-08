(AUDIO) Autoridades meteorológicas prevén cielo nublado con lluvias en gran parte del territorio nacional

Venezuela amanece este viernes con áreas nubladas y lluvias en Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Llanos Occidentales, los Andes y sur de Zulia. Asimismo, no se descartan algunas precipitaciones dispersas en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, norte de Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón.

La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de su canal de Telegram, en la que reseñó además, que para el resto del país pronostica algunas precipitaciones dispersas con nubosidad parcial.

En horas de la tarde y noche, prevé un aumento de la cobertura nubosa en buena parte del país, con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica con ráfagas de viento más intensas y frecuentes en zona de Guayana Esequiba, norte de Bolívar, Anzoátegui, Llanos Occidentales y Mérida.

En la Gran Caracas, se estima en horas de la mañana cielo nublado, que podría ocasionar chubascos, luego del mediodía se esperan áreas nubladas productoras de lluvias de intensidad variable con descargas eléctricas. La temperatura máxima oscila entre 33°C, mientras que la mínima estará en torno a los 19°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.