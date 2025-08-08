(VIDEO) Delcy Rodríguez impulsa emprendimiento familiar en Puente Hierro

Mediante sus redes sociales, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó sobre su visita al restaurante de comida rápida Care Perro’s House, ubicado en el sector Puente Hierro de Caracas.

Rodríguez destacó que Care Perro’s House comenzó con apenas tres empleados y hoy cuenta con una plantilla de más de 100 trabajadores, en su mayoría jóvenes de la comunidad. Este crecimiento ejemplar, señaló, ratifica que el emprendimiento es un motor fundamental para la transformación económica y social de Venezuela. Esta empresa familiar, nacida en medio de la pandemia y del bloqueo económico contra el país, se ha consolidado como una experiencia productiva exitosa que forma parte del creciente movimiento gastronómico en la zona, proyectada como el primer barrio gastronómico de la capital.



De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma el compromiso con el impulso de iniciativas productivas que generen empleo, fortalezcan el tejido social y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades. La visita forma parte de una agenda orientada a visibilizar y respaldar los esfuerzos de emprendedores que, desde lo local, construyen nuevas oportunidades para el país.