Lista de los 13 detenidos por el caso de la bomba que querían explotar en Plaza La Victoria

Un total de 13 personas han resultado capturadas por la planificación de un atentado en Plaza La Victoria, Caracas. Así lo reveló este jueves 7 de agosto el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

«En esta operación están 13 personas detenidas, entre las cuales hay un colombiano, alias El Titi», explicó el alto funcionario, quien mencionó que estos individuos venezolanos viajan a menudo al vecino país.

Los 13 detenidos, de acuerdo con el funcionario, son los siguientes:

José Daniel García Ortega

Yoscar Eduardo Salazar Méndez

Arturo Sairias Gómez

Leomar Andrey Guerra Sánchez

George Leandro Jiménez Lozada

Adriana Esther Cedeño Pastrano

Yasmín del Valle Tirado Rondón

Carlos Ubaldo Ascanio Pérez

Lorena Graciela García Guerra

Alberto José Gutierres García

Zurisaday Isabel Vasquez Tirado

Thamara Edith Ortega Moreno

Alias «El Titi», integrante del Cartel de La Guajira

Cabello, además, sostuvo que hay participación de organizaciones políticas ultraderechistas, que son puntos de conexión de los excomanditos. «Son fascistas. Están metidos en estas unidades clandestinas. Son los que contratan las bandas. ¡Vamos a desmenuzar todo el tema financiero!», sentenció.

En esta línea, indicó que contaban con una lista de 70 criminales, ya verificados, vinculados con grupos delictivos. En la actualidad, contabilizan más de 20 arrestados.

"¡Aquí nosotros no nos vamos a parar! No le comemos chantaje a nadie. Estamos decididos a liberar a Venezuela del fascismo», expresó Cabello.

A la par, aludió la orden del presidente Nicolás Maduro, la cual es clara y precisa. «Cuando la gente veía en Caracas el patrullaje, antes se quejaban; ahora comparten, le dan café, porque se está cumpliendo con una tarea en la calle», dijo.

«Nosotros hemos manifestado como una preocupación que va a lo humano el número de suicidios por día, que es mucho mayor que el número de personas asesinadas en el país», declaró.

Cabello espera ver el titular en el diario norteamericano New York Times "de las narcobandas en Venezuela». En este sentido, afirmó que narcotraficantes y conspiradores van a enfrentar la unión militar-popular-policial.