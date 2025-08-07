Dean Cain: Actor de "Superman" dice que se unirá al servicio de Inmigración de Estados Unidos

Dean Cain apareció en la serie de televisión de los años 90 "Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman". Credito: Warner Bros Tv/Kobal/Shutterstock

7 de agosto de 2025,- El ex actor de Superman, Dean Cain, reveló que se unirá a las filas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mostrando así su apoyo a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, informó La Edición de CNN.com.

El héroe de cómic que Cain interpretó en la serie de televisión de los años 90 "Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman" podría haber sido inmigrante, pero parece que el actor tiene una postura más firme sobre la llegada de extranjeros a Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News el miércoles, Cain reveló que decidió unirse a la agencia tras compartir un video de reclutamiento de ICE en redes sociales el día anterior.

"De hecho, soy... un sheriff adjunto jurado y un oficial de policía de reserva. No formaba parte de ICE, pero una vez que publiqué el video de reclutamiento y ustedes incluyeron una pequeña propaganda en su programa, se volvió una locura", declaró Cain al presentador de Fox News, Jesse Watters. "Así que ya hablé con algunos funcionarios del ICE y prestaré juramento como agente del ICE lo antes posible".

Al preguntársele qué motivó la decisión, Cain, un conocido conservador en Hollywood, declaró: «Este país se construyó gracias a la actuación de patriotas, ya fuera popular o no, y a hacer lo correcto. Creo firmemente que es lo correcto».

Cain describió el sistema de inmigración estadounidense como «fallido», afirmando: «El Congreso necesita arreglarlo, pero mientras tanto, el presidente Trump basó su campaña en esto. Está cumpliendo. Esto es lo que la gente votó. Es lo que yo voté y él lo va a lograr, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda».

La promesa pública de Cain de unirse al ICE se produce en medio de una aceleración significativa en la aplicación de las leyes migratorias, ya que la administración Trump detiene a cientos de inmigrantes a diario en todo el país.

Sin embargo, un análisis de CNN sobre los datos de la agencia reveló una marcada división entre los estados demócratas y republicanos donde el ICE realiza esos arrestos.

En los estados que votaron por Trump, es más probable que los agentes del ICE arresten a los inmigrantes directamente en prisiones y cárceles.

En contraste, en los estados con tendencia demócrata, el ICE arresta frecuentemente a inmigrantes en lugares de trabajo, calles y redadas masivas que han provocado protestas e intensas reacciones negativas en ciudades como Los Ángeles. La mayoría de los arrestados no tienen antecedentes penales.

En general, los datos del ICE muestran que el ICE realiza más arrestos en los estados republicanos que en los demócratas, tanto en la comunidad como, especialmente, en prisiones y cárceles.

