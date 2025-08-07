Imágenes satelitales muestran a Israel acumulando fuerzas para una posible invasión terrestre de Gaza

Esta acumulación de fuerzas se produce en un momento tenso para Estados Unidos e Israel después de que la última conversación telefónica privada entre Trump y Netanyahu derivara en un intercambio de gritos por la ayuda humanitaria.

WASHINGTON 7 de agosto de 2025— Imágenes satelitales comerciales muestran al ejército israelí concentrando tropas y equipo cerca de la frontera con Gaza, lo que podría respaldar una posible nueva invasión terrestre del enclave palestino, según tres funcionarios estadounidenses y un exfuncionario que observaron las imágenes, informó Noticias de NBC.com.

Las imágenes muestran movimientos y formaciones de tropas que las cuatro fuentes reconocieron como indicios de una inminente operación terrestre de gran envergadura.

No está claro si los israelíes realmente pretenden iniciar una nueva ofensiva en Gaza o si se trata de una maniobra de negociación o de presión.

Si se produce una nueva operación militar, esta podría incluir esfuerzos para recuperar rehenes retenidos por Hamás y ampliar la asistencia humanitaria en zonas alejadas de los combates, según afirmaron los tres funcionarios estadounidenses y una persona informada sobre las conversaciones israelíes. Las tropas israelíes han estado realizando operaciones terrestres en Gaza desde el 27 de octubre de 2023, con pausas durante dos ceses del fuego.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el jueves en Fox News que Israel tenía la intención de tomar el control de toda Gaza. Para garantizar nuestra seguridad, pretendemos expulsar a Hamás de allí, permitir que la población de Gaza se libere y entregarla a un gobierno civil que no sea Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer.

Presionado nuevamente sobre este punto, específicamente sobre si se refería a que Israel "tomaría el control de toda la Franja de Gaza, de 42 kilómetros", Netanyahu respondió: "Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla".

El aumento de tropas se produce en un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El 28 de julio, Netanyahu y el presidente Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica privada que derivó en gritos ante la preocupación de la Casa Blanca por el funcionamiento del Fondo Humanitario para Gaza, una iniciativa de ayuda respaldada por Estados Unidos e Israel, según un alto funcionario estadounidense, dos exfuncionarios estadounidenses y un funcionario occidental informados sobre el asunto.