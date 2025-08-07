Rueda de Negocios Internacional 2025 reunirá a 14 países para impulsar el turismo

Caracas, 7 de agosto de 2025.- El Poliedro de Caracas será el epicentro de oportunidades comerciales para el sector turístico. Más de 200 empresas turísticas internacionales se darán cita en la Rueda de Negocios Internacional 2025, la cual tendrá lugar del 14 al 16 de agosto. Así lo anunció este jueves 07 de agosto la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, en aras de promover la participación de los entes vinculados al sector, informó Prensa Mintur.

La titular del turismo destacó que, esta actividad contará con la participación de 14 países, entre los que destacan Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Curazao, Irán, Irak, México, Türkiye, Uruguay, Rusia y Vietnam. Una iniciativa que busca conectar a profesionales del sector y forjar alianzas estratégicas. "Es un espacio diseñado para afianzar acuerdos de inversión, descubrir oportunidades y potenciar el desarrollo del sector turístico", afirmó Gómez.

Organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la rueda de negocios marca un hito en la promoción del turismo venezolano, al abrir puertas al intercambio comercial y el desarrollo sostenible. Una iniciativa del Gobierno Nacional que busca fortalecer acuerdos en materia turística y explorar nuevas oportunidades que impulsen la productividad y la diversificación económica del Motor Turístico.

El encuentro internacional ofrece una experiencia única para que las empresas conozcan las últimas tendencias y ofertas de diferentes mercados, lo que a su vez generará posibilidades de negocio y crecimiento. La inscripción está disponible a través del siguiente enlace: https://forms.gle/1fS5B8k18cv2QMrCA.