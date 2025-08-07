Estados Unidos: Inmigracion lanza operación "Caballo de Troya" y arresta a 16 personas en Los Ángeles, California

En un camión de mudanzas

8 de agosto de 2025.-Un hombre que conducía una camión de mudanzas Penske se acercó a los jornaleros en Home Depot y les dijo que buscaba trabajadores, recordó uno de ellos, informó Los Tiempos de California.

Los trabajadores se congregaron, justo cuando más de media docena de agentes de la Patrulla Fronteriza salieron por la parte trasera. Muchos se dispersaron, pero 16 fueron arrestados en el operativo.

Tras semanas de relativa calma, la redada de inmigración en un Home Depot en Westlake la madrugada del miércoles reavivó los temores de redadas generalizadas en Los Ángeles, mientras que el jefe sectorial de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos., Greg Bovino, advirtió: "No nos vamos".

Bovino, quien ha dirigido las operaciones desde que comenzaron en junio, se refirió a la redada como la "Operación Caballo de Troya".

Defensores de los inmigrantes y líderes municipales esperaban que tales redadas hubieran cesado con la orden de un juez federal, confirmada por un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos., que establece que los funcionarios de inmigración no pueden discriminar racialmente a las personas ni utilizar patrullas móviles para atacar a los inmigrantes.

"Todos estamos intentando averiguar... qué sucedió exactamente", declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. "Pero por el video y las imágenes, parece ser exactamente lo mismo que vimos antes".

En su orden de alejamiento temporal, la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictaminó que usar la raza, el idioma, el trabajo o la ubicación de una persona como causa probable para detenerla violaba la Cuarta Enmienda.