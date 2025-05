(VIDEO) Cabello desmiente "rescate" y asegura que sí hubo negociación en salida de opositores de la Embajada argentina

08-05-25.-El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que sí hubo una negociación para que los opositores que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas salieran del país, al tiempo que descartó que tuviera lugar una “operación extranjera”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, había informado la noche del martes 6 de mayo que su país fue el encargado de "rescatar" de la Embajada de Argentina en Caracas a los cinco asilados que llevaban más de un año en el recinto y afirmando que todos estaban en territorio estadounidense.

En su programa ‘Con el mazo dando’, Cabello dijo que los asilados en el inmueble podían salir de este “cuando quisieran”.

“Nadie los mandó a meterse en esa embajada. La permanencia de esas personas en esa embajada dependía de ellos. A ellos les ofrecieron dentro de la épica que a los tres días los iban a sacar con los marines”, pronunció Cabello.

En ese sentido, subrayó que en la Embajada no había cinco asilados, sino cuatro solamente. “El 20 de agosto se fue una muchacha que se llamaba Claudia Macero y se fue por su cuenta. Luego salió el señor Fernando Martínez Mottola que falleció en libertad”, precisó.

Por otro lado, Cabello confirmó que Corina Parisca, madre de María Corina Machado, también salió del país tras una “negociación” de la líder opositora. En su relato, la señora abandonó Venezuela el lunes con destino a Bogotá, Colombia.

A pesar de indicar que sí existió una negociación, Cabello optó por afirmar que no podía decir “mucho” al respecto. “Yo sí tengo palabra. Yo me comprometí a no decir cosas (…) Uno debe decir lo que realmente ocurrió”, puntualizó.