EEUU: Distrito de Chicago conocido como el "México del Medio Oeste" se convierte en un pueblo fantasma

El concurrido distrito de Chicago ante el temor de redadas del ICE

22 de enero de 2025.-Little Village, un tramo de dos millas bordeado por casi 500 negocios en la calle 26 de Chicago, ha experimentado una caída masiva en el tráfico peatonal



Según un informe de Fox 32 Chicago, el tráfico peatonal ha disminuido significativamente en la comunidad predominantemente latina de Chicago, Little Village, también conocida como el "México del Medio Oeste", ya que los temores de deportación han aumentado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el lunes.



"Han visto mucho menos tráfico peatonal, muchos menos clientes de lo que suelen ver", dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Little Village, sobre el distrito a Fox 32. "Los fines de semana son muy concurridos aquí en Little Village, y la cantidad de personas que salieron este fin de semana fue significativamente menor de lo habitual".



Considerado el segundo corredor minorista más activo de Chicago, Little Village se extiende por dos millas de largo y está bordeado por casi 500 negocios, incluidas tiendas, restaurantes y lugares de vida nocturna en la parte suroeste de la ciudad.