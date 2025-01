22 y 23 de enero se llevará a cabo ejercicio Escudo Bolivariano 2025

Ejercicios del escudo Bolivariano. Credito: Archivo

20 de enero de 2025.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de un comunicado oficial, informó al pueblo venezolano que el primer ejercicio «Escudo Bolivariano 2025» pondrán en práctica las operaciones que garanticen la defensa militar y el orden interno del país, «asegurando el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de instalaciones estratégicas, al tiempo que haremos inexpugnables nuestras ciudades y fronteras en todo el espacio geográfico nacional».



En el nuevo ejercicio popular militar-policial que se realizará los días 22 y 23 de enero del presente año, se optimizará «en sus distintas fases la interoperabilidad entre pueblo organizado, unidades militares y Órganos de Seguridad Ciudadana» y serán desplegados con mayor sincronización múltiple a través de los «Sistemas de Armas y Unidades de Reacción Rápida (URRA) mixtas».



El comunicado mencionó que, a pesar de que Venezuela sienta un insondable orgullo por el «nuevo año signado por el triunfo de la democracia y la institucionalidad, evidenciadas y consolidadas el pasado 10 de enero», con la juramentación y toma de posesión del ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, para el período 2025-2031, siguen : «Los enemigos internos y externos, en su frustración, no cesan de generar amenazas y agresiones para causar zozobra e inestabilidad en el país , pero no lo lograrán jamás».



«Los hijos e hijas de Bolívar y Chávez no descansan en su irreductible compromiso para salvaguardar la dignidad, la libertad, soberanía e independencia de nuestra amada patria. ¡Nuestro más elevado triunfo siempre será la paz!», reza parte del comunicado.