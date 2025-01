Comisión Especial de la AN y autoridades del CNE revisan leyes electorales

Reunión de la Comisión Especial para la Revisión de las Leyes Electorales con partidos políticos

17 de enero de 2025.- La Comisión Especial para la Revisión de las Leyes Electorales de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, se reúne este viernes con la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), liderada por la primera autoridad del Poder Electoral, Elvis Amoroso, con el fin de revisar las normas y los procesos de las leyes electorales.



Asimismo, están presentes el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta del Parlamento nacional, América Pérez. También preside la comisión especial los diputados Nicolás Maduro Guerra y Luis Eduardo Martínez, quienes fueron recibidos por las autoridades del ente rector.



El pasado 17 de enero la referida comisión especial evaluó las propuestas que presentaron los partidos y organizaciones políticas de todo el país, para definir las fechas, procesos y escenarios de los comicios de 2025. En el encuentro del Hemiciclo Protocolar, los coordinadores de cada mesa expusieron los planteamientos recogidos, que van desde los mecanismos que deben regir en los venideros procesos, como el respeto a la paz del país, y la forma para las postulaciones de los cargos de elección popular.



En esa ocasión, el parlamentario Pedro Carreño mencionó que todos los procesos deben apegarse a la ley, y quienes hayan promovido medidas coercitivas unilaterales y otras acciones punitivas no pueden participar en los comicios. Entre las ideas presentadas, figura la de designar una subcomisión para la propuesta del proyecto de Reforma Constitucional.



Vale recordar que el parlamentario Nicolás Maduro Guerra es el primer vicepresidente de la Comisión Especial para la Revisión de las Leyes Electorales, mientras que el segundo vicepresidente de esta instancia la preside el diputado Luis Eduardo Martínez.

