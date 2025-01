Leonel Messi recibe Medalla de Honor entregada por el Presidente Joe Biden pero no asiste a la ceremonia

Mientras los premios Clinton y Soros provocan indignación



Según los informes, Messi no pudo asistir debido a conflictos de programación.



4 de diciembre de 2024.-La estrella del fútbol Lionel Messi recibió la Medalla Presidencial de la Libertad el sábado, pero no se presentó personalmente en la Casa Blanca para recibir la medalla de manos del presidente Biden. Messi fue uno de los 19 ganadores del premio, junto con el miembro del Salón de la Fama de la NBA Magic Johnson, informó Noticias de FOX.com



Según USA Today, el equipo directivo de Messi y su equipo profesional, el Inter Miami, informaron a la Casa Blanca con anticipación que no podría asistir a la ceremonia debido a conflictos de programación.



Messi llegó a Estados Unidos en 2023 para unirse al Inter Miami de la Major League Soccer, en uno de los reclutamientos de superestrellas más importantes en los 31 años de historia de la liga. Messi solo había jugado en ligas europeas y en Argentina durante la mayor parte de su carrera hasta ese momento.



"Leo Messi es el jugador más condecorado en la historia del fútbol profesional. Apoya programas de salud y educación para niños de todo el mundo a través de su Fundación Messi y sirve como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF", anunció un portavoz de la Casa Blanca mientras Biden sostenía la medalla.



La Major League Soccer emitió un breve comunicado en las redes sociales felicitando a Messi por el premio. El propio Messi no ha reconocido el premio con una publicación en las redes sociales en el momento de la publicación. Según USA Today, la estrella dijo que "se siente profundamente honrado y es un profundo privilegio recibir el reconocimiento".