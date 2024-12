Extraditado a Francia narcotraficante Stéphane Spagnol detenido en Caracas

Stéphane Spagnol

24 de diciembre de 2024.- Como parte de la cooperación internacional, se llevó a cabo la extradición pasiva hacia Francia de Stéphane Spagnol, también identificado como Alexandre Stefano Barichello, por su responsabilidad en el tráfico de cocaína y de resina de cannabis (compuesto orgánico derivado de la marihuana). Esta decisión se sustenta en la sentencia Nº 551 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictada el pasado 07 de noviembre, cuando se declaró procedente la solicitud de extradición pasiva.



Spagnol permanecía prófugo de la justicia de Francia desde hacía 10 años, y era uno de los hombres más buscados de la Oficina Francesa Antinarcóticos por la comisión del delito de transporte no autorizado de estupefacientes con reincidencia; además de tenencia no autorizada de estupefacientes.



Otros de los delitos por los que se le acusa en Francia son oferta o transmisión no autorizada de estupefacientes con reincidencia; tráfico y pertenencia a una asociación de malhechores para la perpetración de un delito sancionado con una pena de 10 años con reincidencia.



En tal sentido, la cooperación entre las autoridades francesas y los servicios de inteligencia venezolanos determinó que Spagnol ingresó al país el 7 de junio del presente año por el paso de Pacaraima en la frontera terrestre con Brasil.



También se estableció que Spagnol viajaba a numerosos países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Argentina; y que además posee numerosas posadas en Colombia, donde está vinculado a organizaciones criminales. Sin embargo, resultó aprehendido en la ciudad de Caracas, pocos días antes de ejecutar un viaje hacia territorio colombiano.



A su vez, se supo que el fugitivo se realizó operaciones estéticas para cambiar el aspecto físico de su rostro y su complexión, además de poseer un pasaporte francés falso y documentos de identidad colombianos falsos.



En el desarrollo del proceso de extradición participaron un fiscal especializado en cooperación penal internacional y un fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 493 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)