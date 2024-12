EEUU: Pdte. electo Donald Trump transfiere casi $ 4 millardos de su red social Trump media a un de fideicomiso

Las acciones de Trump Media and Technology Group cayeron en las operaciones del mediodía del viernes después de que el presidente electo Donald Trump transfiriera todas sus acciones a un fideicomiso revocable, según un documento regulatorio.



23 de diciembre de 2024.-Trump transfirió la totalidad de sus casi 115 millones de acciones, con un valor de alrededor de 4 mil millones de dólares en papel, en la empresa matriz del sitio de redes sociales Truth Social como un “regalo de buena fe” al Donald J. Trump Revocable Trust, la Comisión de Bolsa y Valores presentó el Dijo el jueves. Las acciones de Trump representan más de la mitad de las acciones de la empresa, informó Prensa Asociada.



No está claro por qué Trump transfirió las acciones. Donald Trump Jr. es el único fiduciario y tiene poder exclusivo de voto e inversión sobre todos los valores propiedad del fideicomiso.



Las acciones de Trump Media cayeron alrededor de un 2% al mediodía, a 34,68 dólares cada una. En un momento del viernes, habían bajado alrededor del 6%.



Las acciones de Trump Media han sido extremadamente volátiles desde que la compañía comenzó a cotizar en marzo. Alcanzaron máximos intradiarios cercanos a los 80 dólares el primer día de negociación, y luego cayeron a mínimos históricos en septiembre, cuando a Trump y a otras personas con información privilegiada finalmente se les permitió vender acciones después de que expiraran los acuerdos de bloqueo estándar. Trump no ha vendido ninguna acción de la empresa.



El precio de las acciones de la compañía ha fluctuado enormemente debido a las noticias (buenas y malas) relacionadas con Trump. Cayeron después de la condena de Trump en un juicio por dinero secreto en mayo, y luego aumentaron después del primer intento de asesinato de Trump en julio. Volvieron a aumentar después de que ganó la reelección en noviembre, incluso cuando la compañía informó una pérdida de 19,2 millones de dólares en el tercer trimestre.



Trump creó Trump Media después de que se le prohibiera el acceso a Twitter y Facebook tras los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021.