Antonia Muñoz: CNE no dio resultados el 28J y ya están con la payasada de elecciones en marzo

16 de diciembre de 2024.- "El Consejo Nacional Electoral no dio los resultados de las elecciones presidenciales, no han terminado el proceso, pero ya están con la payasada de decir que en marzo habrá elecciones, no sé si de Asamblea Nacional, gobernadores o alcaldes", expresó indignada este lunes Antonia Muñoz, constituyente de 1999.

Durante una entrevista realizada por el periodista Vladimir Villegas, la también exgobernadora del estado Portuguesa se preguntó: ¿Será que mucha gente que quiere este país se va a prestar para eso?

"¡Qué falta de respeto tan grande! Las elecciones de la Asamblea Nacional, de las gobernaciones y de las alcaldías son en diciembre (2025). ¿Por qué están tan apurados? Nunca me imaginé que hubiese tanto caradurismo", manifestó.

También dijo que no está llamando a la abstención, porque nunca ha sido abstencionista, no obstante, expresó: "Lo que me parece de muy mala ley es que la otra oposición salga muy modosita a participar en esas elecciones sin decir ‘esta boca es mía'.

Muñoz dijo que si este sector político fuera serio, debería plantearle al gobierno que culmine el proceso electoral del 28 de julio, que aún está inconcluso, porque no se conoce con exactitud la totalidad de los votos y a ciencia cierta quién resultó vencedor.

Las cosas no están fáciles para el 10 de enero

Al ser consultada sobre el 10 de enero, cuando debe juramentarse el nuevo mandatario nacional, Muñoz dijo no tener ninguna información o percepción de que "las cosas están fáciles" para esa fecha.

En este sentido, comentó que Nicolás Maduro tiene intenciones de ser juramentado "por las malas".

Por tal razón, exhortó a la población venezolana a "hacer lo posible y lo imposible para evitar la violencia el 10 de enero y a partir del 10 de enero".

La exgobernadora también manifestó: "Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los Rodríguez, no los comprendo. Quiero que sepan que le están causando mucho sufrimiento al pueblo de Venezuela. Que Dios les ablande ese corazón endurecido".

La Constitución no era la solución a la corrupción

Con respecto a los 25 años de la aprobación en referendo popular de la Carta Magna, la dirigente manifestó: "La Constitución de 1999 no tiene nada que ver con lo que hace alguna gente no solo con respecto a la corrupción, sino en materia de derechos humanos y el derecho a tener una vida digna".

Y remató: "Estaba equivocada en cuanto a que la única solución a la corrupción era la Constitución".

Pulsa abajo para ver la entrevista completa:

https://www.youtube.com/watch?v=tQI_7OTg_kY