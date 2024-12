Canadá amenaza con cortar el suministro eléctrico a Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump

La provincia más poblada de Canadá no tiene planes de pasar tranquilamente esa buena noche si Donald Trump cumple su amenaza de imponer aranceles masivos a los productos canadienses.

12 de diciembre de 2024.-El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que su provincia estaba elaborando una lista de medidas de represalia y que llegaría incluso a cortar las exportaciones de energía a Estados Unidos si el presidente electo Trump aplica a los productos canadienses un impuesto del 25 por ciento como prometió, informó Prensa Asociada.

"Usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para contraatacar", dijo Ford el miércoles después de una llamada con el primer ministro Justin Trudeau y otros primeros ministros provinciales. "No podemos sentarnos y darnos la vuelta. Simplemente no lo haremos como país. ¿Y no es una pena, nuestros amigos y aliados más cercanos?

Como importante exportador de electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York, Ontario alimentó a 1,5 millones de hogares estadounidenses el año pasado, dijo una portavoz de Ford a la AP. El equipo de transición de Trump no respondió a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias.

No estaba claro si otras provincias planeaban seguir el ejemplo de Ontario, pero la idea se discutió en la llamada, dijo la portavoz. Alrededor del 60 por ciento de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo y el 85 por ciento de las importaciones de electricidad provienen de Canadá.

Trump ha prometido imponer un impuesto del 25 por ciento a los productos de México y Canadá a menos que los dos países impidan la entrada de drogas ilegales a Estados Unidos y eviten los cruces fronterizos ilegales.

Canadá acordó intensificar los esfuerzos de control fronterizo, pero Ford dijo que pensaba que los aranceles, que pagan las empresas estadounidenses y los costos adicionales se trasladan a los consumidores, eran inevitables.

Los expertos predicen que los precios de la gasolina en el Medio Oeste aumentarán 30 centavos por galón si los aranceles efectivamente entran en vigor. Trump ha prometido aumentar las perforaciones nacionales para mantener bajos los precios del gas, pero Estados Unidos no utiliza el mismo tipo de petróleo que produce.