La Cocina Central Mundial despide a decenas de trabajadores en Gaza después de que Israel los acusara de tener vínculos militantes

EL CAIRO, 10 de diciembre de 2024) - Una organización benéfica con sede en Estados Unidos, World Central Kitchen, despidió a decenas de palestinos que trabajaban para la organización benéfica en la Franja de Gaza, dijeron a Reuters al menos tres trabajadores, después de que Israel dijera que al menos 62 empleados estaban vinculados con militantes. grupos, informó Reuters.com,

En un mensaje al personal, WCK confirmó que había "realizado cambios" después de que Israel exigiera una investigación sobre sus prácticas de contratación en Gaza.

"La WCK no debe tomar esto como una conclusión de que los individuos están afiliados a alguna organización terrorista", dijo, y agregó que Israel no había compartido su inteligencia y "no conocemos la base de la decisión de Israel de señalar a estos individuos".

Dijo que había dado el paso "para proteger a nuestro equipo y nuestras operaciones". Un portavoz de WCK confirmó que 62 personas habían sido despedidas.

Un funcionario de seguridad israelí dijo a Reuters que Israel había exigido una investigación sobre el personal potencialmente vinculado al ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, después de que dijera que un empleado de WCK identificado como Ahed Azmi Qdeih participó en el ataque, en el que algunos 1.200 personas murieron y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Qdeih murió en un ataque aéreo israelí en Gaza el 30 de noviembre. WCK confirmó el ataque aéreo en ese momento y dijo que no tenía conocimiento sobre un empleado involucrado en el ataque del año pasado.

El funcionario dijo que una revisión de seguridad israelí encontró que 62 empleados de WCK tenían "afiliaciones y conexiones directas" con grupos militantes.

"En consecuencia, altos funcionarios israelíes exigieron que WCK despidiera a esos trabajadores", dijo.

Las acusaciones israelíes contra el personal de WCK se hacen eco de acusaciones similares contra el personal que trabaja para el principal organismo de ayuda palestina de las Naciones Unidas, UNRWA. En agosto, las Naciones Unidas dijeron que nueve miembros del personal de la UNRWA podrían haber estado involucrados en los ataques del 7 de octubre y habían sido despedidos.

Dos trabajadores de WCK, que hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, dijeron que les habían informado que el despido se basó en una evaluación israelí de los trabajadores y se produjo por "razones de seguridad", un término generalmente utilizado para indicar vínculos con grupos militantes palestinos. .

"Nos dijeron a mí y a otros que Israel nos rechazó por razones de seguridad. Es una broma", dijo un trabajador a Reuters, pidiendo no ser identificado por temor a represalias israelíes.