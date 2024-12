Joe Biden dice que la caída del régimen de Assad es una "oportunidad histórica"

Anteriormente, Donald Trump instó a Estados Unidos a mantenerse al margen del "lío" de Siria.

9 de diciembre de 2024.-El presidente Joe Biden se dirigió a la nación el domingo por la tarde después de reunirse con su equipo de seguridad nacional y calificó la caída del régimen "aborrecible" del presidente sirio Bashar al-Assad como una "oportunidad histórica para el sufrido pueblo de Siria", informó ABC Noticias.

"Por fin, el régimen de Assad ha caído", dijo Biden. "Este régimen brutalizó, torturó y mató literalmente a cientos de miles de sirios inocentes".

Al mismo tiempo, "también es un momento de riesgo e incertidumbre", añadió Biden, diciendo que Estados Unidos "apoyaría a los vecinos de Siria, incluidos Jordania, Líbano, Irak e Israel, en caso de que surgiera cualquier amenaza".

También dijo que Estados Unidos es "consciente" de la seguridad de los estadounidenses en Siria, incluido el periodista independiente y veterano de la Infantería de Marina Austin Tice, quien fue secuestrado mientras informaba en Siria en 2012. Biden dijo que "seguirá comprometido a devolver [Tice] a su familia."

"Este es un momento de considerable riesgo e incertidumbre", dijo Biden. "Pero también creo que ésta es la mejor oportunidad en generaciones para que los sirios forjen su propio futuro libre de oposición".

El presidente electo Donald Trump había calificado anteriormente la situación en Siria de "desastre" y había instado a Estados Unidos a no involucrarse en el conflicto.

"En cualquier caso, Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, Y ESTADOS UNIDOS NO DEBE TENER NADA QUE VER CON ESO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEMOS QUE SE JUGUE. ¡NO SE INVOLUCREN!" Trump escribió en una publicación en X.

El sábado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett, dijo que Estados Unidos "no tiene nada que ver con esta ofensiva, encabezada por Hay'at Tahir al-Sham (HTS), una organización terrorista designada", y dijo que Estados Unidos trabajar junto con sus aliados y socios para instar a la reducción de la tensión y proteger al personal y las posiciones militares estadounidenses.