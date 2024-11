Ministro Cabello: nueva conspiración liga a 100 empresarios

Ministro Cabello muestra cabecillas de la operación "No a la Navidad"

25 de noviembre de 2024.- El ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, develó un nuevo plan destinado al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, para lo cual invirtieron 20 millones de euros, según se desprende de testimonios.



El ministro señaló al empresario camaronero José Enrique Rincón como el cabecilla de la operación bautizada No a la Navidad que consistía en atacar los servicios básicos como agua y electricidad. Rincón tiene un emporio de 90 empresas, cuyos presidentes fueron detenidos, reveló Cabello.



Ya finalizada la rueda de prensa, el ministro dijo que aproximadamente suman 100 los detenidos, entre ellos mayormente empresarios.



“Una nueva conspiración, una nueva operación contra el país de desestabilización que tiene su origen en Zulia”, dijo Cabello durante la rueda de prensa que ofreció ayer desde el Ministerio de Interiores.



Rincón realizaba las reuniones para estos planes en restaurantes de su propiedad con participación de militares, uno de los cuales está detenido.



El plan incluía el control del Poder Judicial para otorgar beneficios a líderes negativos de cárceles, quienes organizarían a su vez las células con reclusos a quienes proveerían de armamento con el fin de perpetrar ataques a instalaciones militares y de servicios públicos.



“Ya ellos tenían una red de tres estados más (…) estamos actuando”, acotó Cabello, quien precisó que alrededor de estos funcionarios está la dirigencia del partido Primero Justicia.



Cabello refirió que aquí se mezclan la corrupción y la conspiración, pero en ese caso están investigando esto último.



Durante las investigaciones los funcionarios de inteligencia detectaron la existencia de un campamento destinado al entrenamiento de paramilitares colombianos ubicado en la frontera Zulia-Colombia y otro similar en Ecuador.



Esos grupos que se entrenaban allí están vinculados a los mismos personajes que organizaron la denominada Operación Gedeón, la cual fue neutralizada el 3 de mayo de 2020, añadió el ministro.



En el campamento Zulia-Colombia localizaron fusiles orgánicos del Ejército colombiano robados por paramilitares que entrenaban en esos espacios.



De nuevo aparece el nombre de Iván Simonovis como la persona encargada de proveer las armas y explosivos para la ejecución del plan, detalló Cabello. Y en este caso específico, el armamento lo manejaría el empresario Rincón.



Al respecto, Cabello reveló que recientemente explotaron varias granadas por mala manipulación, hecho que fue ocultado por funcionarios policiales comprometidos en el plan.



Cabello precisó que el objetivo del plan era impedir que tome posesión el presidente Nicolás Maduro, como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. El ministro aclaró que aún no se ha abortado por completo la operación activada por el grupo de empresarios zulianos junto a funcionarios del sistema de justicia y militares.



“Han pasado la raya de lo político, están planificando hechos de violencia, pero no se los vamos a permitir”, recalcó Cabello, quien aseguró que ese plan incluía el asesinato de figuras de la Revolución Bolivariana “como desencadenante”.



Detrás del plan está, además de Simonovis, María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, entre otros. “Su fuente de financiamiento es el narcotráfico y ellos han querido tomar el estado Amazonas (…) ellos van para allá porque allá es donde les pagan, allá es donde los contactan”, desglosó Cabello quien expuso que esta operación es la continuación de la develada en septiembre pasado donde incautaron 470 armas y detuvieron a mercenarios españoles y estadounidenses.



Al ministro le preguntamos si hay alguien por encima del fiscal superior de Zulia o del presidente del Circuito Judicial Penal que esté instruyéndolos o lo hicieron por iniciativa propia. “No voy a decir nada pero habrá señales”, respondió Cabello.



“Desafortunadamente no puedo adelantar más allá de esto que hemos dicho hoy, porque están declarando”, dijo aludiendo a los jueces y fiscales detenidos a quienes les incautaron un total de 200.000 dólares en efectivo.



La cumbre de pranes



El ministro Cabello refirió que las recientes detenciones de operadores judiciales en Zulia guardan relación con la operación capitaneada por el empresario José Enrique Rincón. En ese sentido, informó que se encuentran detenidos: Pedro Velasco (presidente del Circuito Judicial de Zulia), Maurelis Vilchez Prieto y Mariol Plaza Hernández (juezas), Francisco Javier Urdaneta (fiscal 5° de Zulia) y José Gregorio Rondón Muñoz (fiscal superior de Zulia).



Cabello exhibió parte del armamento incautado en Zulia durante varios procedimientos: 21 fusiles (6 Galil de fabricación colombiana, 1 M4, ocho AK47 y seis M16 de fabricación norteamericana), así como un lanzagranadas con 10 artefactos, una pistola Glock y un dron.



El ministro develó que la reciente captura en Colombia de un aliado del Tren de Aragua se produjo cuando estaban a punto de reunirse un grupo de 15 delincuentes enrolados en los planes de violencia a ejecutarse en Venezuela antes del 10 de enero.